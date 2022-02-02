Копа у Чернігові вбивали на очах патрульних? Несподіваний поворот у гучній справі

Патрульні, за версією держобвинувачів, не втрутилися в бійку підлітків з їхніми колегами і просто пішли

У Чернігові на лаві підсудних, крім підлітків, які в жовтні забили до смерті поліцейського Артура Єрохіна, опинилися ще й колеги загиблого — двоє патрульних, які могли, але не запобігли резонансному злочину.

Як розповіли у прес-службі Чернігівської обласної прокуратури, вони вже направили обвинувальний акт щодо двох копів, які тієї фатальної ночі на 2 жовтня патрулювали вулицю Незалежності. Слідство довело, що поліція побачила, як у групи молодих людей зав’язується конфлікт із двома чоловіками — як з’ясувалося, з їхніми колегами в цивільному.

У прокуратурі кажуть, що копи не зупинили підлітків і залишили місце пригоди, доки двох людей жорстоко били.

Вже відомо, що розглядатимуть справу у Новозаводському районному суді Чернігова. Копам інкримінують неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки: санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.

Як повідомлялося раніше, пригода сталася у ніч на 2 жовтня. Капітан поліції Артур Єрохін разом з іншим поліцейським перебував у супермаркеті "АТБ" на вулиці Незалежності, там між ними та групою підлітків стався конфлікт, внаслідок якого сталася бійка.

Єрохін загинув на місці, а його колегу доставили до реанімації у важкому стані.

Шістьох підлітків затримали наступного дня. Чотирьох із них, які безпосередньо били поліцейських, пізніше відправили під варту, їм загрожує від 10 років позбавлення волі.

Також на лаві підсудних опинився 32-річний чоловік, котрий після події вкрав сумку одного з постраждалих.