Как приучить кота спать ночью: простые советы и грубые ошибки

Правильный график, активность и режим питания помогут вам и вашему животному отдыхать правильно

Котики считаются одними из самых популярных животных, которые становятся нашими домашними питомцами. Однако режим дня у людей и кошек сильно отличается. Следует хотя бы учесть тот факт, что на сон кошка тратит около 16 часов в сутки и, по странному стечению обстоятельств, подавляющее большинство приходится именно на дневные часы. Ночью пушистые любят поиграть, словить какую-то муху, побегать по стенам, поиграть с ногами хозяина, торчащими из-под одеяла и многое другое, что нас раздражает.

Что же делать, чтобы создать для животного такой режим дня, который бы подходил и для нас? Как пишет ukr.media, для этого требуется всего несколько простых способов.

Организуйте подходящий режим дня

Главное, что нужно сделать, это приучить кота к своему режиму: животное должно осознать, что хозяин ложится спать и просыпается примерно в то же время каждый день. Перед тем, как укладываться, можно выключить свет, позвать к себе котика, чтобы погладить и успокоить. Расслабьте его, почесывая за ушком или по подбородку – они такое любят.

Эксперты считают, что кошки чувствуют, что хозяин живет по расписанию, отмечая некоторые внешние признаки. Это помогает им настроить свой график. Повторяйте каждый день одни и те же мелочи, которые помогут животному выработать рефлекс, — хозяин выключил телевизор и свет, значит сейчас будет ложиться спать.

Правильно питайте

Сытое животное всегда спит лучше, так что перед сном усатого лучше хорошо покормить. Попытайтесь рассчитать дневную норму пищи так, чтобы большая порция была именно вечерней. Сытый кот ночью точно просыпаться не захочет. Как вариант, также можно приобрести автоматическую кормушку, которая подсыпает корма, когда она съедается полностью. Тогда вам не придется вставать в 5 утра, чтобы дать завтрак пушистику.

Обеспечьте активность

Сделайте все возможное, чтобы кот меньше спал днем: играйте с ним, чтобы он смог потратить свою энергию. Если же такой возможности нет, обеспечьте животное достаточным количеством игрушек, которые будут отвлекать его от дневного сна.

Можно даже повесить за окном кормушку для птиц - это еще один фактор, который точно затянет внимание пушистика.

Устройте личное спальное место

Каждый домашний питомец должен иметь отдельное место для сна. Кошки любят отдыхать на местах, которые расположены на возвышении подальше от "посторонних глаз". Свою спальню, куда каждую ночь пролезает пушистый "террорист", можете закрывать. Это, конечно, кошке не понравится, однако если продержитесь хотя бы несколько дней — победите и животное привыкнет спать отдельно.

Следует отметить, что заставить кота спать по ночам вам помогут исключительно регулярные и последовательные действия.

Грубые ошибки хозяев

Если вы убеждены, что ваш домашний пушистик пробуждает вас ночью просто так, а не имея на это определенных уважительных причин в виде, к примеру, плохого самочувствия, не нужно вставать с постели и реагировать на него. Если хотя бы один раз вы поддадитесь слабости и встанете, чтобы покормить усатого, параллельно играя с ним или гладя его, все, пиши — пропало, животное сразу возьмет это за систематическую привычку и о нормальном сне вы можете забыть. Такая же ситуация может сложиться, если вы подниметесь с кровати, чтобы поругать кота — даже негативное внимание, это все равно внимание, поэтому главное, что нужно делать хозяину ночью — игнорировать любое поведение животного.

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