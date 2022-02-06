Як привчити кота спати вночі: прості поради та грубі помилки

Правильний графік, активності та режим харчування допоможуть вам та вашій тварині відпочивати правильно

Котики вважаються одними з найпопулярніших тварин, які стають нашими домашніми улюбленцями. Проте режим дня у людей та котів сильно відрізняється. Варто хоча б врахувати той факт, що на сон кішка витрачає близько 16 годин на добу і, за дивним збігом обставин, переважна більшість з них припадає саме на денні години. Уночі пухнасті люблять погратися, вполювати якусь муху, побігати по стінах, погратися з ногами господаря, які стирчать з-під ковдри та багато чого, що нас дратує.

Що ж робити, аби створити для тварини такий режим дня, який підходив би і для нас? Як пише ukr.media, для цього потрібно лише кілька простих способів.

Організуйте підходящий режим дня

Головне, що потрібно зробити, це привчити кота до свого режиму: тварина має усвідомити, що господар лягає спати та прокидається приблизно о тій же самій годині кожного дня. Перед тим, як вкладатися, можна вимкнути світло, позвати до себе котика, аби попестити його та заспокоїти. Розслабте його, почісуючи за вушком або по підборіддю — вони таке люблять.

Експерти вважають, що кішки відчувають, що господар живе за розкладом, відзначаючи певні зовнішні ознаки. Це допомагає їм налаштувати і свій графік. Повторюйте кожного дня одні й ті ж самі дрібниці, які допоможуть тварині випрацювати рефлекс, — хазяїн вимкнув телевізор та світло, значить зараз буде лягати спати.

Правильно харчуйте

Сита тварина завжди спить краще, тож перед сном вусатого краще гарно погодувати. Спробуйте розрахувати денну норму їжі так, щоб більша порція була саме вечірньою. Ситий кіт уночі точно прокидатися не захоче. Як варіант, також можна придбати автоматичну годівницю, яка підсипає корму, коли той з'їдається повністю. Тоді вам не доведеться вставати о 5-ій ранку, аби дати сніданок пухнастому.

Забезпечте активність

Зробіть усе можливе, аби кіт менше спав удень: грайтеся з ним, аби він зміг витратити свою енергію. Якщо ж такої змоги не маєте, забезпечте тварину достатньою кількістю іграшок, аби ті відволікали його від денного сну.

Можна навіть повісити за вікном годівницю для пташок, це ще один фактор, який точно затягне увагу пухнастика.

Облаштуйте особисте спальне місце

Кожен домашній улюбленець повинен мати окреме місце для сну. Кішки полюблять відпочивати на місцях, які розташовані на підвищенні подалі від "сторонніх очей". Свою спальню, куди кожної ночі пролазить пухнастий "терорист", можете зачиняти. Це, звичайно, кішці не сподобається, проте, якщо протримаєтеся хоча б кілька днів — переможете і тварина звикне спати окремо.

Варто відзначити, що змусити кота спати ночами вам допоможуть виключно регулярні та послідовні дії.

Грубі помилки господарів

Якщо ви переконані, що ваш домашній пухнастик будить вас серед ночі просто так, а не маючи на це певних поважних причин у вигляді поганого самопочуття, не потрібно вставати з ліжка та реагувати на нього. Якщо хоча б один раз ви піддастеся слабкості та встанете, аби погодувати вусатого, паралельно граючись із ним, або гладячи його, все, пиши — пропало, тварина одразу візьме це за систематичну звичку і про нормальний сон ви можете забути. Така ж сама ситуація може скластися, якщо ви підніметеся з ліжка, аби посварити кота — навіть негативна увага, це все одно увага, тож головне, що потрібно робити господарю вночі — ігнорувати будь-яку поведінку тварини.

Раніше "Телеграф" розповідав кілька цікавих фактів про котячи лапки та кігтики, а також детально розібрав, чим ні в якому разі не можна годувати своїх пухнастих улюбленців.