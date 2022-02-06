Укр

В сети рассказали о новой мошеннической схеме с OLX-доставкой: в чем суть и как не попасть на крючок

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Преступники проворачивают схему так, чтобы за товар платили именно вы Новость обновлена 06 февраля 2022, 12:33
Преступники проворачивают схему так, чтобы за товар платили именно вы

Новая схема ориентирована на продавцов.

В последнее время в сети стало появляться все больше сообщений о мошеннических схемах. Злоумышленники пытаются присвоить средства людей, продающих товары на маркетплейсах в интернете, в частности речь об OLX.

Об одной из таких схем рассказал пользователь Facebook Виталий Лысак.

По его словам, когда он выставил на продажу товар, уже через 5 минут ему в сообщение написал "покупатель" с вопросом, может ли он выслать вещь по OLX-доставке. После утвердительного ответа, "покупатель" посылает якобы уведомление о том, что он оплатил товар и даже прикрепляет свои слова пересланным сообщением с кодом оплаты и скринами об оплате.

После этого начинается самое интересное – "покупатель" настаивает на том, что вы должны подтвердить его оплату. Для этого нужно перейти на сайт OLX и внести все данные своей карты – можно подумать, что это верификация, но это далеко не так. В банкинг в это время приходит сообщение, что оплатить товар именно вы.

Вот как выглядела переписка с мошенниками и их подтверждение якобы об оплате товара.

Это далеко не первый случай мошенничества с OLX-доставкой в Украине. Ранее "Телеграф" сообщал, как мошенники обманывают продавцов с помощью фишинговых сайтов.

Также мы писали о мошенничестве на сайтах знакомств — людей "разводили" на покупке билетов в театр.

Теги:
#Украина #Мошенничество #Схема #OLX
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