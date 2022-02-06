У мережі розповіли про нову шахрайську схему з OLX-доставкою: в чому суть та як не потрапити на гачок

Нова схема орієнтована на продавців.

Останнім часом у мережі стало з’являтися все більше повідомлень про шахрайські схеми. Зловмисники намагаються привласнити кошти людей, які продають товари на маркетплейсах в інтернеті, зокрема мова про OLX.

Про одну з таких схем розповів користувач Facebook Віталій Лисак.

За його словами, коли він виставив на продаж товар, вже за 5 хвилин йому у повідомлення написав "покупець" з питанням, чи може він вислати річ за OLX-доставкою. Після стверджувальної відповіді, "покупець" надсилає нібито повідомлення про те, що він оплатив товар і навіть прикріплює свої слова пересланим повідомленням з кодом оплати й скрінами про оплату.

Після цього починається найцікавіше — "покупець" наполягає на тому, що ви маєте підтвердити його оплату. Для цього треба перейти на сайт OLX і внести усі дані своєї карти — можна подумати, що це верифікація, однак це далеко не так. У банкінг у цей час приходить повідомлення, що оплатити товар маєте саме ви.

Ось який вигляд мало листування з шахраями та їх підтвердження нібито про оплату товару.

Нагадаємо, що це далеко не перший випадок шахрайства з OLX-доставкою в Україні. Днями "Телеграф" повідомляв, як шахраї обманюють продавців за допомогою фішингових сайтів.

Також ми писали про шахрайство на сайтах знайомств — людей "розводили" на купівлі квитків до театру.