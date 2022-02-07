В Беларуси призвали разнести Киев ядерными ракетами: в сети негодуют
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Известный пропагандист заявил, что Киев якобы превратится в "выжженную землю, где поставят 300-метровую статую Путина"
От пропагандистов России, которые недавно отличились абсурдным заявлением касательно "украинских геев", не отстают и белорусские коллеги. В частности, известный в Беларуси провластный телеведущий Григорий Азаренок в эфире государственного телеканала призвал к войне с Украиной.
В своей речи пропагандист заявил, что они якобы разнесут столицу Украины, а на месте выжженной земли поставят статую Путина.
"Как сказал Сергей Михеев (российский политолог и телеведущий — ред.), ворвемся с севера и запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина. А из глаз его будут светить лазеры сторону прекрасных демократий, заражая вирусом диктатуры, от которого не спасут локдауны и вакцинации", — заявил Азаренок.
В сети шокированы данными словами, которые объясняют лишь тем, что журналист попросту "отрабатывает свою зарплату" таким образом.
Отметим, что политической журналистикой Азаренок занимается не более двух лет, а известным стал во время протестов после выборов в Беларуси в 2020 году, когда активно поддерживал самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
В 2021 году диктатор заявил о попытке похищения "настоящего мужика" Азаренка, которую якобы пресекли госслужбы. Дескать, "преступники" хотели, чтобы журналист "сам себе отрезал язык ножницами". Впрочем, в данной истории СМИ усмотрели множество несостыковок и заявили, что история является выдуманной.
Теперь Азаренок является "голосом" провластных телеканалов, где выступает с нападками на Украину не впервые.
Напомним, непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко дал свой прогноз относительно будущего состава "союзного государства" и считает, что в нем будет и Украина.
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