В Беларуси призвали разнести Киев ядерными ракетами: в сети негодуют

Известный пропагандист заявил, что Киев якобы превратится в "выжженную землю, где поставят 300-метровую статую Путина"

От пропагандистов России, которые недавно отличились абсурдным заявлением касательно "украинских геев", не отстают и белорусские коллеги. В частности, известный в Беларуси провластный телеведущий Григорий Азаренок в эфире государственного телеканала призвал к войне с Украиной.

В своей речи пропагандист заявил, что они якобы разнесут столицу Украины, а на месте выжженной земли поставят статую Путина.

"Как сказал Сергей Михеев (российский политолог и телеведущий — ред.), ворвемся с севера и запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина. А из глаз его будут светить лазеры сторону прекрасных демократий, заражая вирусом диктатуры, от которого не спасут локдауны и вакцинации", — заявил Азаренок.

Азаренок призвал разнести Киев ракетами

В сети шокированы данными словами, которые объясняют лишь тем, что журналист попросту "отрабатывает свою зарплату" таким образом.

Реакция украинцев

Так на слова Азаренка отреагировал нардеп Алексей Гончаренко

Отметим, что политической журналистикой Азаренок занимается не более двух лет, а известным стал во время протестов после выборов в Беларуси в 2020 году, когда активно поддерживал самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

В 2021 году диктатор заявил о попытке похищения "настоящего мужика" Азаренка, которую якобы пресекли госслужбы. Дескать, "преступники" хотели, чтобы журналист "сам себе отрезал язык ножницами". Впрочем, в данной истории СМИ усмотрели множество несостыковок и заявили, что история является выдуманной.

Теперь Азаренок является "голосом" провластных телеканалов, где выступает с нападками на Украину не впервые.

Напомним, непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко дал свой прогноз относительно будущего состава "союзного государства" и считает, что в нем будет и Украина.