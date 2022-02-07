У Білорусі закликали рознести Київ ядерними ракетами: у мережі обурюються

Відомий пропагандист заявив, що Київ нібито перетвориться на "випалену землю, де поставлять 300-метрову статую Путіна"

Від пропагандистів Росії, які нещодавно відзначилися абсурдною заявою щодо "українських геїв", не відстають і білоруські колеги. Зокрема, відомий у Білорусі провладний телеведучий Григорій Азарьонок в ефірі державного телеканалу закликав до війни з Україною.

У своїй промові пропагандист заявив, що вони нібито рознесуть столицю України, а на місці випаленої землі поставлять статую Путіна.

"Як сказав Сергій Міхєєв (російський політолог і телеведучий — ред.), увірвемося з півночі і заходу, рознесемо Київ ядерними ракетами, а на місці випаленої пустелі поставимо 300-метрову статую Путіна. А з очей його світитимуть лазери в бік прекрасних демократій, заражаючи вірусом диктатури, від якого не врятують локдауни та вакцинації", — заявив Азарьонок.

Азарьонок закликав рознести Київ ракетами

У мережі шоковані даними словами, які пояснюють лише тим, що журналіст просто "відпрацьовує свою зарплату" таким чином.

Реакція українців

Так на слова Азарьонка відреагував нардеп Олексій Гончаренко

Зазначимо, що політичною журналістикою Азарьонок займається не більше двох років, а відомим став під час протестів після виборів у Білорусі у 2020 році, коли активно підтримував самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

2021 року диктатор заявив про спробу викрадення "справжнього мужика" Азарьонка, яку нібито припинили держслужби. Мовляв, "злочинці" хотіли, щоб журналіст "сам собі відрізав мову ножицями". Втім, у цій історії ЗМІ побачили безліч нестикування і заявили, що історія є вигаданою.

Тепер Азарьонок є "голосом" провладних телеканалів, де виступає із нападками на Україну не вперше.

Нагадаємо, невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко дав свій прогноз щодо майбутнього складу "союзної держави" і вважає, що у ньому буде і Україна.