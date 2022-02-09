"Тысячу Зеленского" будут платить по обновленным правилам и с бонусами: что известно

Некоторые украинцы смогут оплатить с помощью денег за вакцинацию лекарства и коммуналку

В Кабмине планируют пересмотреть срок использования "ковидной тысячи", увеличив его с 4 до 9 месяцев. Кроме того, тем, кто сделает третью, бустерную дозу прививки против коронавируса доплатят еще по 500 грн. А пенсионерам и людям с ограниченными возможностями позволят потратить средства на лекарства и коммуналку.

Данный документ уже включили в повестку дня ВРУ и хотят принять на заседании 9 февраля.

Главное, что предполагает нововведение для тех, кто привился от коронавируса в Украине:

дополнительная помощь — 500 грн после бустерной дозы вакцинации;

увеличение срока действия счета для получения пособия и срока использования пособия до 9 месяцев со дня зачисления денег;

для людей старше 60 лет и лиц с инвалидностью I и II группы — деньги можно будет потратить на коммуналку и лекарства.

Согласно проекту, выплаты бюджетных денег за бустерную дозу начнутся с 14 марта 2022 года.

Напомним, на банковские счета украинцев начали приходить обещанные президентом Владимиром Зеленским "ковидные тысячи" еще 16 декабря. Те, кто заранее позаботился о получении бонуса от государства за полный курс вакцинации, уже могут воспользоваться деньгами.