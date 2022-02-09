"Тисячу Зеленського" платитимуть за оновленими правилами та з бонусами: що відомо

Деякі українці зможуть сплатити за допомогою грошей за вакцинацію ліки та комуналку

У Кабміні планують переглянути термін використання "ковідної тисячі", збільшивши його з 4 до 9 місяців. Крім того, тим, хто зробить третю бустерну дозу щеплення проти коронавірусу, доплатять ще по 500 грн. А пенсіонерам та людям з обмеженими можливостями дозволять витратити кошти на ліки та комуналку.

Цей документ вже включили до порядку денного ВРУ та хочуть прийняти на засіданні 9 лютого.

Головне, що передбачає нововведення для тих, хто прищепився від коронавірусу в Україні:

додаткова допомога – 500 грн після бустерної дози вакцинації;

збільшення терміну дії рахунку для отримання допомоги та терміну використання допомоги до 9 місяців з дня зарахування грошей;

для людей старше 60 років та осіб з інвалідністю І та ІІ групи – гроші можна буде витратити на комуналку та ліки.

Згідно із проектом, виплати бюджетних грошей за бустерну дозу розпочнуться з 14 березня 2022 року.

Нагадаємо, на банківські рахунки українців почали приходити обіцяні президентом Володимиром Зеленським "ковідні тисячі" ще 16 грудня. Ті, хто завчасно подбав про отримання бонусу від держави за повний курс вакцинації, вже можуть скористатися грошима.