Знаменитый экстрасенс знает, как остановить Путина: кое-что нужно пощекотать

Звездный фокусник 70-х предложил весьма необычный способ нарушить намерения России

Известный израильский фокусник и экстрасенс Ури Геллер, прославившийся трюком со сгибанием ложек, на фоне угрозы полномасштабного вторжения России в Украину раскрыл способ, который, по его мнению, поможет остановить Владимира Путина. Как передает "Телеграф", о намерениях иллюзиониста сообщается в материале Daily Star.

По словам Геллера, пятница 11 февраля может помочь провернуть "магический трюк" для предотвращения новой большой войны. Так, экстрасенс призвал трижды в день "пощекотать серп" – российский, коммунистический символ. Геллер заявил, что как можно больше человек должны потереть серп в 11.11 утра, 1.11 дня (13.11) и 11.11 вечера (23.11), призывая главу РФ Путина отказаться от планов касательно "тотальной войны".

Дата 11 февраля, уверен мистик, несет мистическое, мощное и духовное число.

Кроме того, Геллер готов остановить начало третьей мировой войны с помощью своих экстрасенсорных способностей. Правда, для этого он хочет, чтобы за помощью к нему обратились лично президенты РФ и США Путин и Джо Байден.

Также фокусник призвал Путина отвести российское вооружение от границ Украины, а всех людей в мире – мысленно отправить российскому лидеру "срочное телепатическое сообщение" со словами "немедленно уйти!".

Ури Геллер родом из Израиля. Иллюзионист, менталист и мистификатор приобрел широкую популярность в 70-х годах в США и Европе. Телевизионные шоу с его участием проходили с аншлагами. Главная "фишка" Геллера — сгибание металлических ложек якобы силой взгляда. Более того, самопровозглашенный экстрасенс утверждает, что будто применил свои "телепатические способности" в помощи ЦРУ в переговорах с Советским Союзом во время холодной войны.

Ури Геллер

Ранее "Телеграф" писал, что ситуация с российскими войсками вблизи границ Украины остается напряженной. В западных СМИ сообщается, что Россия привлекла к приграничным силам еще и несколько подразделений спецназа.