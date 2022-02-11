Знаменитий екстрасенс знає, як зупинити Путіна: дещо треба полоскотати

Зірковий фокусник 70-х запропонував вельми незвичайний спосіб порушити наміри Росії

Відомий ізраїльський фокусник і екстрасенс Урі Геллер, який прославився трюком зі згинанням ложок, на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну розкрив спосіб, який, на його думку, допоможе зупинити Володимира Путіна. Як передає "Телеграф", про наміри ілюзіоніста повідомляється у матеріалі Daily Star.

За словами Геллера, п’ятниця 11 лютого може допомогти провернути "магічний трюк" для запобігання нової великої війни. Так, екстрасенс закликав тричі на день "лоскотати серп" — російський, комуністичний символ. Геллер заявив, що якнайбільше людей має потерти серп об 11.11 ранку, 1.11 дня (13.11) та 11.11 вечора (23.11), закликаючи главу РФ Путіна відмовитися від планів щодо "тотальної війни".

Дата 11 лютого, упевнений містик, несе містичне, потужне та духовне число.

Крім того, Геллер готовий зупинити початок третьої світової війни за допомогою своїх екстрасенсорних здібностей. Щоправда, для цього він хоче, щоб за допомогою до нього звернулися особисто президенти РФ і США Путін і Джо Байден.

Також фокусник закликав Путіна відвести російське озброєння від кордонів України, а всіх людей у світі – подумки надіслати російському лідерові "термінове телепатичне повідомлення" зі словами "негайно піти!".

Урі Геллер родом із Ізраїлю. Ілюзіоніст, менталіст і містифікатор набув широкої популярності у 70-х роках у США та Європі. Телевізійні шоу за його участю проходили з аншлагами. Головна "фішка" Геллера — згинання металевих ложок нібито силою погляду. Більше того, самопроголошений екстрасенс стверджує, що буцімто застосував свої "телепатичні здібності" у допомозі ЦРУ в переговорах із Радянським Союзом під час холодної війни.

Урі Геллер

Раніше "Телеграф" писав, що ситуація з російськими військами поблизу кордонів України залишається напруженою. У західних ЗМІ повідомляється, що Росія залучила до прикордонних сил ще кілька підрозділів спецназу.