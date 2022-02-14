Дома остались дети: на заработках в Европе умерли трое украинцев (фото)

Причины гибели ни одного из мужчин не обнародованы

За несколько последних недель за границей погибло сразу трое граждан Украины, которые находились в других странах на заработках. Все они были мужчинами среднего возраста, а также уроженцами западных регионов страны.

Имена покойных сообщили в Facebook-сообществе "Книга памяти погибших за границей украинцев".

Польша. Житель села Гаи Львовской области Владимир Головатюк скончался еще 28 января, однако информация о смерти была получена не сразу. Известно, что семью решили уведомить с помощью письма. При этом новости отправили на адрес полицейского участка Бродовской общины (Львовщина). В Польше мужчина проработал около года. Причина его смерти не раскрывается. У покойного осталось двое сыновей: старшему 20 лет, он является курсантом ХНУПС им. Кожедуба, младший еще учится в школе, ему 14.

На данный момент тело Владимира Головатюка по-прежнему хранится в морге Гданска. Семья собирает деньги, чтобы забрать родственника домой и похоронить как подобает. Такая услуга обойдется в 2 тысячи евро плюс 2 тысяч злотых за услуги морга (около 78 тысяч гривен).

Британия. 9 февраля не стало жителя Ивано-Франковска Олега Иванкива.

Олег Иванкив

Мужчина работал перевозчиком, а знакомые характеризуют его исключительно с позитивных сторон. Причина смерти также не раскрывается.

Италия. В итальянском Неаполе 12 февраля погиб житель Тернополя Валерий Прожога. Что произошло с мужчиной, неизвестно. Однако, как и в случае с Головатюком, семья не имела необходимой суммы денег, чтобы вернуть тело на родину. Родственники искали финансы, чтобы организовать похороны или кремацию, чтобы достойно упокоить украинца, с чем немало помогли земляки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о гибели украинского заробитчанина в Литве. 28-летний Николай Боровец погиб из-за удара током во время работы на стройке. Как оказалось позже, у него осталась молодая супруга и трое маленьких детей. Мужчина работал за границей, пытаясь оплатить приобретенный в рассрочку дом.