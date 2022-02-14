Удома залишилися діти: на заробітках у Європі померли троє українців (фото)

Причини загибелі жодного із чоловіків не оприлюднені

За кілька останніх тижнів за кордоном загинуло одразу троє громадян України, які перебували в інших країнах на заробітках. Усі вони були чоловіками середнього віку та уродженцями західних регіонів країни.

Імена покійних повідомили у Facebook-спільноті "Книга пам’яті загиблих за кордоном українців".

Польща. Житель села Гаї Львівської області Володимир Головатюк помер ще 28 січня, проте інформацію про смерть було отримано не одразу. Відомо, що трагічну звістку сім’ї вирішили повідомити за допомогою листа. При цьому його надіслали на адресу поліцейської дільниці Бродівської громади (Львівщина). У Польщі чоловік працював близько року. Причина його смерті не розкривається. У покійного залишилося двоє синів: старшому 20 років, він є курсантом ХНУПС ім. Кожедуба, молодший ще навчається у школі, йому 14.

Наразі тіло Володимира Головатюка все ще зберігається в морзі Гданська. Сім’я збирає гроші, щоб забрати родича додому та поховати як годиться. Така послуга коштуватиме 2 тисячі євро плюс 2 тисячі злотих за послуги моргу (близько 78 тисяч гривень).

Великобританія. 9 лютого не стало жителя Івано-Франківська Олега Іванківа.

Олег Іванків

Чоловік працював перевізником, а знайомі характеризують його лише з позитивних сторін. Причина смерті також не розкривається.

Італія. В італійському Неаполі 12 лютого загинув тернополянин Валерій Прожога. Що сталося із чоловіком, невідомо. Проте, як і у випадку з Головатюком, сім’я не мала необхідної суми грошей, щоби повернути тіло на батьківщину. Родичі шукали фінанси, щоб організувати похорон чи кремацію, щоб гідно упокоїти українця, із чим значно допомогли небайдужі земляки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про загибель українського заробітчанина у Литві. 28-річний Микола Боровець загинув через удар струмом під час роботи на будівництві. Як виявилося пізніше, у нього залишилася молода дружина та троє маленьких дітей. Чоловік працював за кордоном, намагаючись виплатити борг за придбаний будинок.