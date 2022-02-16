Одна из самых мощных кибератак на Украину: глава МВД рассказал, чем закончилось нападение хакеров

Министр внутренних дел Денис Монастырский убежден, что попытка хакерской атаки на Украину провалилась

Хакерская атака на Украину, которая произошла 15 февраля вечером, не удалась.

Об этом в среду, 16 февраля, во время марафона Единения заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, данное нападение на украинские банки и сайты официальных ведомств было одной из самых массовых кибератак в истории страны. Но эта попытка не удалась: Монастырский говорит, что "Дия", которую также пытались атаковать, а также госбанки работают беспрепятственно.

Напомним, вечером вторника, 15 февраля, в Украине одновременно "легли" сервисы нескольких отечественных банков, а также официальные сайты Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны. Так, некоторые клиенты "ПриватБанка" жаловались на сбои банкоматов, касс, а также отсутствие возможности совершать финоперации через "Приват24". Чуть позже стало известно и о сбоях в "Ощадбанке", которые усилились по сравнению с утренними "подвисаниями" системы.

Тем же вечером Госслужба спецсвязи и защиты информации сообщила о восстановлении работы всех сервисов, в атаке на которые обвинили РФ.

Также "Телеграф" сообщал, что ранее украинцы массово жаловались на проблемы в работе мобильного оператора "Киевстар".