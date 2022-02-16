Одна з найпотужніших кібератак на Україну: глава МВС розповів, чим закінчився напад хакерів

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський переконаний, що спроба атаки хакерів на Україну провалилася

Хакерська атака на Україну, що відбулася 15 лютого ввечері, не вдалася.

Про це у середу, 16 лютого, під час марафону Єднання заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, цей напад на українські банки та сайти офіційних відомств був однією з наймасовіших кібератак в історії країни. Але ця спроба не вдалася: Монастирський каже, що "Дія", яку також намагалися атакувати, а також держбанки працюють безперешкодно.

Нагадаємо, увечері вівторка, 15 лютого, в Україні одночасно "лягли" сервіси кількох вітчизняних банків, а також офіційні сайти Збройних Сил України та Міністерства оборони. Так, деякі клієнти "ПриватБанку" скаржилися на збої банкоматів, кас, а також відсутність можливості здійснювати фіноперації через "Приват24". Трохи пізніше стало відомо і про збої в "Ощадбанку", які посилилися порівняно з ранковими підвисаннями системи.

Того ж вечора Держслужба спецзв’язку та захисту інформації повідомила про відновлення роботи всіх сервісів, в атаці на які звинуватили РФ.

Також "Телеграф" повідомляв, що раніше українці масово скаржилися на проблеми у роботі мобільного оператора "Київстар".