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Одна з найпотужніших кібератак на Україну: глава МВС розповів, чим закінчився напад хакерів

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Одна з найпотужніших кібератак на Україну: глава МВС розповів, чим закінчився напад хакерів Новина оновлена 16 лютого 2022, 10:11

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський переконаний, що спроба атаки хакерів на Україну провалилася

Хакерська атака на Україну, що відбулася 15 лютого ввечері, не вдалася.

Про це у середу, 16 лютого, під час марафону Єднання заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, цей напад на українські банки та сайти офіційних відомств був однією з наймасовіших кібератак в історії країни. Але ця спроба не вдалася: Монастирський каже, що "Дія", яку також намагалися атакувати, а також держбанки працюють безперешкодно.

Нагадаємо, увечері вівторка, 15 лютого, в Україні одночасно "лягли" сервіси кількох вітчизняних банків, а також офіційні сайти Збройних Сил України та Міністерства оборони. Так, деякі клієнти "ПриватБанку" скаржилися на збої банкоматів, кас, а також відсутність можливості здійснювати фіноперації через "Приват24". Трохи пізніше стало відомо і про збої в "Ощадбанку", які посилилися порівняно з ранковими підвисаннями системи.

Того ж вечора Держслужба спецзв’язку та захисту інформації повідомила про відновлення роботи всіх сервісів, в атаці на які звинуватили РФ.

Також "Телеграф" повідомляв, що раніше українці масово скаржилися на проблеми у роботі мобільного оператора "Київстар".

Теги:
#Кібератака #Хакерська атака #ДІЯ #Денис Монастирський
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