"Украинский Илон Маск" Поляков продал космическую компанию за доллар: как так получилось

Его заставили это сделать.

Уроженец Украины Максим Поляков, который создал в США одну из успешных компаний в космической отрасли Firefly Aerospace был вынужден продать партнеру свою часть акций из-за давления правительства США. Стоимость сделки — всего 1 доллар.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что уступает за доллар весь 58% объем доли в компании Тому Маркьюзику — соучредителю Firefly. Поляков также обратился к американским агентствам, отметив, что они его "предали и осуждали меня во всех ваших действиях в течение последних 15 месяцев. Надеюсь, теперь вы счастливы". Он написал, что любит Украину и гордится тем, что сделал для души и наследия его земли.

Пост Полякова в соцсети

Компания Firefly Aerospace — детище "украинского Илона Маска", как называют Полякова, известна в космической сфере. Еще в декабре 2020 она выиграла тендер NASA на запуск малых спутников, а уже в мае 2021 подписала договор с SpaceX на доставку в 2023 році грузового модуля Blue Ghost на Луну.

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Проблемы начались в ноябре, когда Поляков получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям США. Из соображений нацбезопасности от него требовали продать часть компании. Правительство США, как сообщали источники, даже приостановили операции по запуску ракет компании.

У Полякова также есть несколько IT компаний

Отметим, что уроженец Запорожья, 44-летний Максим Поляков вложил в компанию больше 200 млн долларов США инвестиций. Он купил компанию на грани банкротства в 2017 году у ее основателя — своего партнера и сделал перезапуск. Также ушел из правления компании в конце 2020 года, чтобы было меньше проблем при получении правительственных и военных контрактов.

Компания станет участником амбициозного проекта NASA Artemis по возвращению людей на Луну — доставит грузы. Как писал "Телеграф", программу отложили на год из-за вопросов финансирования.