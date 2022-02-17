Рус

"Український Ілон Маск" Поляков продав космічну компанію за долар: як так вийшло

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
40
Максим Поляков співпрацював із NASA
Максим Поляков співпрацював із NASA

Його змусили це зробити.

Уродженець України Максим Поляков, який створив у США одну з успішних компаній у космічній галузі Firefly Aerospace, був змушений продати партнерові свою частину акцій через тиск уряду США. Вартість угоди — лише 1 долар.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що поступається за долар 58% обсягу частки в компанії Тому Марк'юзіку — співзасновнику Firefly. Поляков також звернувся до американських агенцій, зазначивши, що вони його "зрадили та засуджували мене у всіх ваших діях протягом останніх 15 місяців. Сподіваюся, тепер ви щасливі ". Він написав, що любить Україну та пишається тим, що зробив для душі та спадщини його землі.

Пост Полякова в соцмережі
Пост Полякова в соцмережі

Компанія Firefly Aerospace — дітище "українського Ілона Маска", як називають Полякова, відома у космічній сфері. Ще в грудні 2020 року вона виграла тендер NASA на запуск малих супутників, а вже в травні 2021 року підписала договір з SpaceX на доставку в 2023 році вантажного модуля Blue Ghost на Місяць.

Проблеми почалися у листопаді, коли Поляков отримав листа від Комітету з іноземних інвестицій США. З міркувань національної безпеки від нього вимагали продати частину компанії. Уряд США, як повідомляли джерела, навіть зупинили операції із запуску ракет компанії.

Поляков також має кілька IT компаній
Поляков також має кілька IT компаній

Зазначимо, що уродженець Запоріжжя, 44-річний Максим Поляков вклав у компанію понад 200 млн доларів США інвестицій. Він купив компанію на межі банкрутства у 2017 році у її засновника – свого партнера та зробив перезапуск. Також пішов із правління компанії наприкінці 2020 року, щоб було менше проблем при отриманні урядових та військових контрактів.

Компанія стане учасником амбітного проєкту NASA Artemis щодо повернення людей на Місяць — доставить вантажі. Як писав "Телеграф", програму відклали на рік через питання фінансування.

Теги:
#Україна #США #Космос #Компанія
Обстріл застав дітей та вихователів зненацька
В регіонах
Бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів дитячий садок, коли там були діти: фото руйнувань
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Обстріл застав дітей та вихователів зненацька
Бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів дитячий садок, коли там були діти: фото руйнувань
Дата публікації
Категорія
На думку Резнікова, багато українців зараз стали заручниками помилкової паніки.
Резніков відверто оцінив, як на Україну впливають повідомлення про вторгнення
Дата публікації
Категорія
Покійному Юрію Побєді було лише 28 років
Був убитий? Зниклого під Рівним військового знайшли мертвим (фото)
Дата публікації
Категорія
Є кілька варіантів, навіщо у РФ підвісили питання про визнання "ЛДНР"
Росія заговорила про визнання "ЛНР"-"ДНР": три сценарії для Донбасу та України
Дата публікації
Категорія
Каміла Валієва
Фінал у хокеї та фігурне катання: пряма трансляція 13-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні