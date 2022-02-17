"Український Ілон Маск" Поляков продав космічну компанію за долар: як так вийшло

Його змусили це зробити.

Уродженець України Максим Поляков, який створив у США одну з успішних компаній у космічній галузі Firefly Aerospace, був змушений продати партнерові свою частину акцій через тиск уряду США. Вартість угоди — лише 1 долар.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що поступається за долар 58% обсягу частки в компанії Тому Марк'юзіку — співзасновнику Firefly. Поляков також звернувся до американських агенцій, зазначивши, що вони його "зрадили та засуджували мене у всіх ваших діях протягом останніх 15 місяців. Сподіваюся, тепер ви щасливі ". Він написав, що любить Україну та пишається тим, що зробив для душі та спадщини його землі.

Пост Полякова в соцмережі

Компанія Firefly Aerospace — дітище "українського Ілона Маска", як називають Полякова, відома у космічній сфері. Ще в грудні 2020 року вона виграла тендер NASA на запуск малих супутників, а вже в травні 2021 року підписала договір з SpaceX на доставку в 2023 році вантажного модуля Blue Ghost на Місяць.

Проблеми почалися у листопаді, коли Поляков отримав листа від Комітету з іноземних інвестицій США. З міркувань національної безпеки від нього вимагали продати частину компанії. Уряд США, як повідомляли джерела, навіть зупинили операції із запуску ракет компанії.

Поляков також має кілька IT компаній

Зазначимо, що уродженець Запоріжжя, 44-річний Максим Поляков вклав у компанію понад 200 млн доларів США інвестицій. Він купив компанію на межі банкрутства у 2017 році у її засновника – свого партнера та зробив перезапуск. Також пішов із правління компанії наприкінці 2020 року, щоб було менше проблем при отриманні урядових та військових контрактів.

Компанія стане учасником амбітного проєкту NASA Artemis щодо повернення людей на Місяць — доставить вантажі. Як писав "Телеграф", програму відклали на рік через питання фінансування.