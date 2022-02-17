Смартфоны от Зеленского: какие, когда и где можно получить

Зарегистрироваться для участия в программе можно будет уже в апреле этого года.

Уже этим летом государство обещает раздать вакцинированным от коронавируса пенсионерам смартфоны, анонсированные президентом Украины Владимиром Зеленским. В Минцифре рассказали, что каждый телефон будет стоить около 4-5 тысяч гривен, а заявки на них начнут принимать весной.

Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в интервью dev.ua.

Какие смартфоны будут выдавать пенсионерам?

По словам представителя Минцифры, вакцинированные пенсионеры получат телефоны стоимостью ориентировочно 4-5 тысяч гривен. Ведутся переговоры с компанией Samsung и украинскими внутренними производителями.

Пока точной информации о том, какой именно это будет телефон нет, однако известно, что гаджеты оборудуют NFC-модулем. А во избежание передачи телефона третьим лицам сим-карту привяжут к IMEI телефону и зарегистрируют на паспорт.

Когда начнут выдавать смартфоны Зеленского?

Планируется, что в апреле 2022 года начнется приём заявок от вакцинированных пенсионеров на получение смартфонов от государства.

С наступлением лета планируют начать раздавать первые смартфоны. Планируется, что телефоны получат несколько миллионов вакцинированных от COVID-19 пенсионеров в возрасте 60+.

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Где будут выдавать телефоны за вакцинацию?

По словам Алексея Выскуба, власти Украины рассматривают возможность выдавать смартфоны за вакцинацию в украинских банках. Предполагается, что пенсионеры будут приходить в банк, где им будут объяснять, как пользоваться смартфоном. Там же будут устанавливать сим-карту и необходимые приложения.

Добавим, что в планах власти раздать смартфоны всем вакцинированным от коронавируса пенсионерам, достигшим 60+ лет. По предварительным подсчетам таких людей в Украине сейчас 3,5 миллиона. Весь проект, получивший название "еБабушка"/"еДедушка" продлится до трех лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что обещание президента Украины Владимира Зеленского по поводу выдачи телефонов пенсионерам не прошло незамеченным и вызвало шквал реакций в соцсетях.