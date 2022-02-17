Смартфони від Зеленського: які, коли та де можна отримати

Зареєструватися для участі у програмі можна буде вже у квітні цього року.

Вже цього літа держава обіцяє роздати вакцинованим від коронавірусу пенсіонерам смартфони, які анонсував президент України Володимир Зеленський. У Мінцифри розповіли, що кожен телефон коштуватиме близько 4-5 тисяч гривень, а заявки на них почнуть приймати весною.

Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб в інтерв’ю dev.ua.

Які смартфони видаватимуть пенсіонерам?

За словами представника Мінцифри, вакциновані пенсіонери отримають телефони вартістю орієнтовно 4-5 тисяч гривень. Наразі ведуться переговори з компанією Samsung та українськими внутрішніми виробниками.

Поки точної інформації про те, який саме це буде телефон немає, однак відомо, що гаджети обладнають NFC-модулем. А щоб уникнути передачі телефону третім особам, то сім-карту прив’яжуть до IMEI телефону та зареєструють на паспорт.

Коли почнуть видавати смартфони Зеленського?

Планується, що у квітні 2022 року почнеться прийом заявок від вакцинованих пенсіонерів на отримання смартфонів від держави.

З приходом літа планують почати роздавати перші смартфони. Планується, що телефони отримають кілька мільйонів вакцинованих від COVID-19 пенсіонерів віком 60+.

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Де видаватимуть телефони за вакцинацію?

За словами Олексія Вискуба, влада України розглядає можливість видавати смартфони за вакцинацію в українських банках. Передбачається, що пенсіонери приходитимуть в банк, де їм пояснюватимуть як користуватися смартфоном. Там же встановлюватимуть сім-карту та необхідні додатки.

Додамо, що у планах влади роздати смартфони усім вакцинованим від коронавірусу пенсіонерам, які досягли віку 60+. За попередніми підрахунками, таких людей в Україні зараз 3,5 мільйони. Весь проєкт, який отримав назву "єБабуся"/"єДідусь" триватиме до трьох років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що обіцянка президента України Володимира Зеленського щодо видачі телефонів пенсіонерам не пройшла непоміченою і викликала шквал реакцій у соцмережах.