Как справиться с укачиванием в самолете: простые советы путешественникам

Несколько простых советов, которые помогут избежать неприятных ощущений во время поездки в самолете

Из-за стремительного темпа жизни, в частности, увеличения частоты перелетов в связи с командировками и отдыхами, одной из самых актуальных проблем для общества становится воздушная болезнь. Эта проблема может произойти с каждым из нас, поэтому "Телеграф" решил разобраться и дать несколько советов, которые помогут унять тошноту и плохое самочувствие во время перелета.

Обычно воздушная болезнь сопровождается тошнотой, головной болью, сонливостью, ухудшением зрения, частым сердцебиением и другими признаками, которые провоцируются страхом, что буквально охватывает нашу нервную систему и провоцирует возникновение "побочных эффектов", — пишет "easy-bus".

Что делать, если укачивает во время полета

Как правило, перед каждым взлетом персонал предлагает пассажирам леденцы, которые частично должны отвлечь человека от неприятных мыслей и ощущений. Если они не помогают, и вы чувствуете головокружение и тошноту, следуйте простым рекомендациям:

Займите нужное место. При регистрации на рейс обратитесь с просьбой предоставить вам место внутри самолета, в зоне крыльев. В этой части салона изменения в положении воздушного судна заметны менее всего. Если такой возможности нет, то выбирайте место вблизи окна.

Примите удобную позу и абстрагируйтесь. Самым оптимальным положением для людей, некомфортно чувствующих себя в самолете, будет полусидящее состояние с запрокинутой назад головой. Если вы чувствуете, что вас начинает укачивать, сразу закрывайте глаза или остановите взгляд на каком-нибудь неподвижном предмете. Глубоко и ритмично дышите, чтобы расслабиться. Это поможет "подавить" главные симптомы укачивания – тошноту и рвоту.

Пейте воду. Во время тошноты теплая негазированная вода способна компенсировать дефицит жидкости и справиться с рвотой. Пейте ее понемногу, небольшими глотками с небольшими паузами между ними.

Обеспечьте доступ свежего воздуха. Перед вашим сиденьем должен быть индивидуальный вентилятор, который лучше всего включить, если вы почувствовали себя нехорошо. Направьте поток свежего воздуха на лицо и медленно вдыхайте его, стараясь успокоить сердцебиение и частое дыхание. Если на вас тесная одежда, шарф или воротник, ослабьте их и дышать станет легче.

Ограничьте зрительную активность, чтобы расслабиться. Попытайтесь отвлечься от всех лишних мыслей и "забейте" голову чтением книги, журнала или чем-нибудь другим.

Примите таблетки от укачивания. Если ни один совет избежать воздушной болезни не помогает, перед полетом лучше посоветоваться с врачом, который поможет выбрать вам специальные таблетки от укачивания.

Также отметим, что если в самолете вы чувствуете себя нехорошо и самостоятельно справиться с этим состоянием не можете, не стесняйтесь и обязательно обратитесь за помощью к стюардессам, которые сделают все возможное, чтобы вам помочь.

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