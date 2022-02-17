Как понять, хороший ли у вас отель: важные советы туристам

Существуют нюансы, что лучше рассказывают о гостиницах, нежели их персонал

Многие туристы, планируя свои поездки, предпочитают останавливаться в отелях — это быстро, просто и вполне доступно. Однако не всегда красивая картинка с буклета совпадает с реальностью.

На портале Profi.Travel рассказали, на что следует обратить внимание в первую очередь, чтобы понять, действительно ли хороший отель вам достался.

Главный холл

По мнению бывалых путешественников, главный холл (или лобби, кому как удобней) является настоящим лицом отеля. По его стилю сразу можно определить, какая категория гостей чаще всего останавливается здесь для отдыха.

К примеру:

минимализм, отсутствие ярких цветов и лишних деталей — бизнесмены;

мягкие диваны, зона для детей и т.п. — большие семьи.

Также знайте — если на ресепшене нет работника отеля, то в этом заведении они могут быть не слишком дисциплинированными. Что, конечно же, скажется на качестве услуг.

Какие есть номера

Если вы приехали на отдых без предварительной брони номеров, будет не лишним поинтересоваться у сотрудников, какие типы комнат они предлагают.

Большим компаниям и семьям лучше ориентироваться на те места, где клиент может заселиться в connected rooms, suite или family rooms.

Пары могут выбирать отели, где есть специальные комнаты "для медового месяца" и большими кроватями.

Любители комфорта обязательно обратят внимание на наличие "люксовых" номеров или даже отдельных вилл (если позволяет бюджет).

Если же в отеле больше всего стандартных одиночных номеров, это должно быть весьма бюджетное заведение. Разумеется, их часто выбирают путешественники-одиночки.

А что внутри?

Обращайте внимание на чистоту комнат и наличие ремонта.

Наличие различных удобств типа фена, утюга, сейфа, а также интернета — немаловажный показатель хорошего отеля.

Поинтересуйтесь, предоставляется ли в месте отдыха услуга обслуживания номеров (и платная ли она дополнительно).

Внешний вид

Также немало об отеле может сказать его территория и инфраструктура. Если рядом со зданием не ухожен газон, а кусты не подстригались уже целую вечность, турист вряд ли остановится в таком месте повторно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пять предметов в отелях лучше не трогать, потому что они считаются наиболее грязными.

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