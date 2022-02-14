Мини-бары в отелях: что стоит знать об их использовании

Многие туристы пользуются подобными услугами во время отдыха

Отпуск в добротном отеле, тем более за границей, часто вызывает множество вопросов у отдыхающих. Среди них — и интерес к тому, как именно работают мини-бары, расположенные во многих номерах высококлассных гостинниц.

"Телеграф", ссылаясь на ресурс oteplicah.com, расскажет, в чем суть такого "шкафчика" и как правильно им пользоваться.

Для начала отметим, что многие отели отчитываются о наличии мини-баров, описывая свои номера. Это весьма подкупает многих путешественников, ведь за любимым лакомством или напитком не придется идти далеко.

Несмотря на то, что все продукты, представленные в мини-барах, зачастую являются платными и не включены в общую стоимость отдыха, люди все равно активно опустошают представленные запасы. Это связано с общим расслаблением во время отдыха, когда деньги не так жалко потратить на себя любимого.

На деле мини-бар является выигрышным для обеих сторон: турист получает дополнительное удобство, а отелю "капает денежка".

Что чаще всего входит в мини-бар?

Один из вариантов наполнения мини-бара

Часто наполнение такого "шкафчика" состоит из различных сладостей, мелких закусок (типа орешков), а также прохладительных напитков. Последних может быть несколько — минералка, разные сладкие "шипучки" и т.п.

Также мини-бары нередко наполняют и алкоголем — порой специальными небольшими бутылочками, которые предоставляют возможность не напиться, а продегустировать ранее неизвестный алкоголь.

К слову, путешественники обычно выбирают более экзотические для себя еду и напитки, которых они вряд ли не отыщут в магазинах дома.

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Как оплачивается?

Обычно мини-бар проверяется персоналом отеля во время уборки и т.п. Все, что было взято из такого "шкафчика", считается купленным, а, значит, гостю придется за него оплатить.

В больших и более современных заведениях подобные бары оснащены специальным механизмом, который автоматически фиксирует выбранные туристом позиции.

Следует отметить, что зачастую оплатить счет по мини-бару вас попросят уже в конце отдыха, когда вы будете выезжать из отеля.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие поступки лучше не совершать на территории отеля, а также какие предметы не следует брать с места отдыха "на память", чтобы не прослыть воришкой.