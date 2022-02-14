Мінібари у готелях: що варто знати про їх використання

Чимало туристів користуються подібними послугами під час відпочинку

Відпустка в добротному готелі, тим більше за кордоном, часто викликає багато запитань у відпочиваючих. Серед них — і інтерес до того, як працюють мінібари, розташовані в багатьох номерах висококласних готелів.

"Телеграф", посилаючись на ресурс oteplicah.com, розповість, у чому суть такої "шафки" і як правильно нею користуватися.

Для початку зазначимо, що багато готелів звітують про наявність мінібарів, описуючи свої номери. Це дуже підкуповує багатьох мандрівників, адже за улюбленими ласощами чи напоєм не доведеться йти далеко.

Незважаючи на те, що всі продукти, представлені в мінібарах, найчастіше є платними та не включені до загальної вартості відпочинку, люди все одно активно спустошують запропоновані запаси. Це пов’язано із загальним розслабленням під час відпочинку, коли гроші не так шкода витратити на себе коханого.

Насправді мінібар є виграшним для обох сторін: турист отримує додаткову зручність, а готелю "капають грошики".

Що входить до мінібару?

Один із варіантів наповнення міні-бару

Часто наповнення такої "шафки" складається з різних солодощів, дрібних закусок (типу горішків), а також прохолодних напоїв. Останніх може бути кілька — мінералка, різні солодкі "шипучки" тощо.

Також мінібари нерідко наповнюють і алкоголем — інколи спеціальними невеликими пляшечками, які дозволяють не напитися, а продегустувати раніше невідомий алкоголь.

До речі, мандрівники найчастіше вибирають екзотичніші для себе їжу та напої, які вони навряд знайдуть у магазинах вдома.

Як оплачується?

Зазвичай мінібар перевіряється персоналом готелю під час прибирання тощо. Все, що було взято з такої "шафки", вважається купленим, а отже, гостю доведеться за це сплатити.

У великих та сучасних закладах подібні бари оснащені спеціальним механізмом, який автоматично фіксує обрані туристом позиції.

Слід зазначити, що найчастіше сплатити рахунок по мінібару вас попросять вже наприкінці відпочинку, коли ви виїжджатимете з готелю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як краще не чинити на території готелю, а також які предмети не слід брати з місця відпочинку "на згадку", щоб не прославитися в якості злодюжки.