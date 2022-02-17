Як зрозуміти, чи гарний у вас готель: важливі поради туристам

Існують нюанси, що краще розповідають про готелі, ніж їхній персонал

Багато туристів, плануючи свої поїздки, надають перевагу зупинках у готелі — це швидко, просто і цілком доступно. Проте не завжди гарна картинка з буклета збігається із реальністю.

На порталі Profi.Travel розповіли, на що слід звернути увагу насамперед, щоб зрозуміти, чи справді добрий готель вам дістався.

Головний хол

На думку бувалих мандрівників, головний хол (або лобі, кому як зручніше) є справжнім обличчям готелю. За його стилем одразу можна визначити, яка категорія гостей найчастіше зупиняється тут для відпочинку.

Наприклад:

мінімалізм, відсутність яскравих кольорів та зайвих деталей — бізнесмени;

м’які дивани, зона для дітей та ін. — великі компанії та сім’ї з малечею.

Також знайте: якщо на ресепшені немає працівника готелю, то в цьому закладі вони можуть бути не надто дисциплінованими. Що, звичайно ж, позначиться на якості послуг.

Які є номери

Якщо ви приїхали на відпочинок без попередньої броні номерів, буде не зайвим поцікавитися у співробітників, які вони пропонують.

Великим компаніям і сім’ям краще орієнтуватися на місця, де клієнт може заселитися в connected rooms, suite або family rooms.

Пари можуть вибирати готелі, де є спеціальні кімнати для "медового місяця" і великі ліжка.

Любителі комфорту обов’язково звернуть увагу на наявність "люксових" номерів або навіть окремих вілл (якщо дозволяє бюджет).

Якщо ж у готелі найбільш стандартних одиночних номерів, це має бути вельми бюджетний заклад. Найчастіше такі вибирають мандрівники-одиначки.

Читайте також: Категорія Споживач Мінібари у готелях: що варто знати про їх використання Чимало туристів користуються подібними послугами під час відпочинку

А що всередині?

Звертайте увагу на чистоту кімнат та наявність ремонту.

Наявність різноманітних зручностей типу фену, праски, сейфа, а також інтернету — важливий показник гарного готелю.

Поцікавтеся, чи надається у місці відпочинку послуга обслуговування номерів (і чи платна вона додатково).

Зовнішній вигляд

Також чимало про готель може розповісти його територія та інфраструктура. Якщо поруч із будинком не доглянутий газон, а кущі не підстригалися вже цілу вічність, турист навряд чи зупиниться у такому місці повторно.

Раніше "Телеграф" розповідав, які п’ять предметів у готелях краще не чіпати, бо вони вважаються найбруднішими.

Також ми писали, чого не варто робити, якщо заселилися на відпочинок у готелі. До переліку таких дій відносять куріння в номерах та звичку залишати двері відчиненими.