Як впоратися з захитуванням у літаку: прості поради мандрівникам

Кілька простих порад, які допоможуть уникнути неприємних відчуттів під час подорожі в літаку

Через стрімкий темп життя, зокрема збільшення частоти перельотів у зв'язку з відрядженнями та відпочинками, однією з найактуальніших проблем для суспільства стає повітряна хвороба. Ця неприємність може статися з кожним із нас, тож "Телеграф" вирішив розібратися та дати кілька порад, які допоможуть вгамувати нудоту та погане самопочуття під час перельоту.

Зазвичай повітряна хвороба супроводжується нудотою, головним болем, сонливістю, погіршенням зору, частим серцебиттям та іншими ознаками, які провокуються страхом, що буквально охоплює нашу нервову систему та провокує виникнення таких собі "побічних ефектів", — пише "easy-bus".

Що робити, якщо захитує під час польоту

Як правило, перед кожним зльотом персонал пропонує пасажирам льодяники, які мають частково відвернути увагу людини від неприємних думок та відчуттів. Якщо вони не допомагають, і ви відчуваєте запаморочення та нудоту, слідуйте простим рекомендаціям нижче:

Займіть потрібне місце. Під час реєстрації на рейс зверніться із проханням надати вам місце у середині літака, в зоні крил. У цій частині салону зміни у положенні повітряного судна помітні менш за все. Якщо такої можливості немає, то обирайте місце поблизу вікна.

Прийміть зручну позу та абстрагуйтесь. Самим оптимальним положенням для людей, які некомфортно почувають себе в літаку, буде полусидячий стан із закинутою назад головою. Якщо ви відчуваєте, що вас починає захитувати, одразу заплющуйте очі або зупиніть погляд на якомусь нерухомому предметі. Глибоко і ритмічно дихайте аби розслабитись. Це допоможе "придушити" головні симптоми захитування — нудоту та блювоту.

Пийте воду. Під час нудоти тепла негазована вода здатна компенсувати дефіцит рідини та впоратися з блювотою. Пийте її потрошку, невеличкими ковтками з невеликими паузами між ними.

Забезпечте доступ свіжого повітря. Перед вашим сидінням має бути індивідуальний вентилятор, який краще за все увімкнути, якщо ви відчули себе недобре. Направте потік свіжого повітря на обличчя та повільно вдихайте його, намагаючись заспокоїти серцебиття та часте дихання. Якщо на вас тісний одяг, шарф, або комір, послабте їх і дихати стане легше.

Обмежте зорову активність, аби розслабитись. Спробуйте відволіктися від усіх зайвих думок та "забийте" голову читанням книги, журналу або чимось іншим.

Прийміть таблетки від захитування. Якщо жодна із порад уникнути повітряної хвороби не допомагає, перед польотом краще порадитися з власним лікарем, який допоможе обрати вам спеціальні таблетки від захитування.

Також відзначимо, що, якщо у літаку ви почуваєте себе недобре і самостійно впоратися з цим станом не можете, не соромтеся і обов'язково зверніться за допомогою до стюардес, які зроблять усе можливе, аби вам допомогти.

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