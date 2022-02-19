Укр

Молодой украинец погиб в Польше в первый рабочий день: подробности и фото

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Сергею Трущенко исполнилось бы 22 в июле Новость обновлена 19 февраля 2022, 08:46
Сергею Трущенко исполнилось бы 22 в июле

У парня остался брат

В Польше в госпитале города Лодзь умер 21-летний украинец Сергей Трущенко. Парень родился в Южноукраинске Николаевской области.

Об этом сообщает Книга памяти умерших за границей украинцев.

Молодой парень долгое время был в реанимации, для него сдавали кровь, но 16 февраля его сердце остановилось. Смерть повлекла за собой трагедия на дороге — в первый же день работы в Польше, Сергея на пешеходном переходе сбил автомобиль.

Полиция на месте трагедии
Полиция на месте трагедии

Как удалось узнать журналистам "Телеграфа", это произошло около 6:50 7 февраля на ул. Пабьяницкая, неподалеку от его места проживания. Сергей находился в очень тяжелом состоянии, его отвезли в госпиталь Коперника.

Польские СМИ также сообщают, что на момент аварии у Сергея в руках был телефон и он пошел на красный свет светофора. В него врезался "Мерседес", за рулем которого был 36-летний водитель. Полиция все еще расследует ДТП.

В украинском сообществе собирают средства на перевоз тела парня в Украину. 4149 5100 6508 6102, Райффайзен Банк Аваль, получатель — Виталий Трущенко, брат.

В сети собирают средства на возвращение тела домой
В сети собирают средства на возвращение тела домой

Ранее "Телеграф" писал про смерть 43-летнего разнорабочего Руслана Гутько в Варшаве. Дома у него остались жена и двое детей.

Теги:
#Польша #ДТП #Гибель #Заработки
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