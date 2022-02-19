Молодой украинец погиб в Польше в первый рабочий день: подробности и фото
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У парня остался брат
В Польше в госпитале города Лодзь умер 21-летний украинец Сергей Трущенко. Парень родился в Южноукраинске Николаевской области.
Об этом сообщает Книга памяти умерших за границей украинцев.
Молодой парень долгое время был в реанимации, для него сдавали кровь, но 16 февраля его сердце остановилось. Смерть повлекла за собой трагедия на дороге — в первый же день работы в Польше, Сергея на пешеходном переходе сбил автомобиль.
Как удалось узнать журналистам "Телеграфа", это произошло около 6:50 7 февраля на ул. Пабьяницкая, неподалеку от его места проживания. Сергей находился в очень тяжелом состоянии, его отвезли в госпиталь Коперника.
Польские СМИ также сообщают, что на момент аварии у Сергея в руках был телефон и он пошел на красный свет светофора. В него врезался "Мерседес", за рулем которого был 36-летний водитель. Полиция все еще расследует ДТП.
В украинском сообществе собирают средства на перевоз тела парня в Украину. 4149 5100 6508 6102, Райффайзен Банк Аваль, получатель — Виталий Трущенко, брат.
Ранее "Телеграф" писал про смерть 43-летнего разнорабочего Руслана Гутько в Варшаве. Дома у него остались жена и двое детей.
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