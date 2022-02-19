Молодий українець загинув у Польщі у перший робочий день: подробиці та фото

У хлопця лишився брат

У Польщі у шпиталі міста Лодзь помер 21-річний українець Сергій Трущенко. Хлопець народився у Южноукраїнську Миколаївської області.

Про це повідомляє Книга пам’яті українців, що померли за кордоном.

Молодий хлопець тривалий час був у реанімації, йому здавали кров, але 16 лютого його серце зупинилося. Смерть спричинила трагедія на дорозі — першого ж дня роботи в Польщі, Сергія на пішохідному переході збив автомобіль.

Поліція на місці трагедії

Як вдалося дізнатися журналістам "Телеграфа", це сталося близько 6:50 7 лютого на вул. Паб’яницька, неподалік його місця проживання. Сергій перебував у дуже тяжкому стані, його відвезли до шпиталю Коперника.

Польські ЗМІ також повідомляють, що на момент аварії у Сергія в руках був телефон, і він пішов на червоне світло світлофора. У нього врізався Мерседес, за кермом якого був 36-річний водій. Поліція досі розслідує ДТП.

В українській спільноті збирають кошти на перевезення тіла хлопця до України. 4149 5100 6508 6102, Райффайзен Банк Аваль, одержувач — Віталій Трущенко, брат.

У мережі збирають кошти на повернення тіла додому

Раніше "Телеграф" писав про смерть 43-річного різноробочого Руслана Гутька у Варшаві. Удома в нього залишилися дружина та двоє дітей.