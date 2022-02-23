Пионтковский назвал два способа остановить Путина-"Гитлера"
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Он также оценил роль Украины
Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский опубликовал твит в котором поддержал украинцев и сравнил президента РФ Владимира Путина с Гитлером.
В своем сообщении он написал, что остановить "Гитлера с ядерной бомбой" смогут только "русский граф Клаус фон Штауффенберг или украинская армия".
Напомним, что граф фон Штауффенберг известен тем, что будучи полковником вермахта, стал одним из участников заговора с целью убить Адольфа Гитлера и свержения нацистского режима 20 июля 1944 года.
Фон Штауффенберг был урожденным аристократом, в начале выступал за идеи вермахта, но из-за массовых убийств отошел от доктрины Гитлера и присоединился к Сопротивлению. В рамках покушения он должен был детонировать два взрывных устройства в своем портфеле — Гитлера от смерти спас дубовый стол.
Отметим, что в комментариях Пионтковскому отвечают, что надеяться нужно на украинскую армию, поскольку аристократию в России уничтожили.
Также они делают тематические коллажи на тему сравнения Путина с главой рейха.
Ранее "Телеграф" уже писал про сравнение Пионтковского России с гитлеровской Германией в 1939 году в начале оккупации Польши.
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