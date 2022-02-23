Піонтковський назвав два способи зупинити Путіна-"Гітлера"

Він також оцінив роль України

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський опублікував твіт, в якому підтримав українців і порівняв президента РФ Володимира Путіна з Гітлером.

У своєму повідомленні він написав, що зупинити "Гітлера з ядерною бомбою" зможуть лише "російський граф Клаус фон Штауффенберг чи українська армія".

Нагадаємо, що граф фон Штауффенберг відомий тим, що, будучи полковником вермахту, став одним із учасників змови з метою вбивства Адольфа Гітлера та повалення нацистського режиму 20 липня 1944 року.

Фон Штауффенберг був уродженим аристократом, спочатку виступав за ідеї вермахту, але через масові вбивства відійшов від доктрини Гітлера і приєднався до Опору. У рамках замаху він мав детонувати два вибухові пристрої у своєму портфелі — Гітлера від смерті врятував дубовий стіл.

Зазначимо, що у коментарях Піонтковському відповідають, що сподіватися треба на українську армію, оскільки аристократію у Росії знищили.

Також вони роблять тематичні колажі на тему порівняння Путіна із главою рейху.

Раніше "Телеграф" вже писав про порівняння Піонтківським Росії з гітлерівською Німеччиною у 1939 році на початку окупації Польщі.