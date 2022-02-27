"Подвергаете людей опасности": глава НБУ обратился к бизнесменам по оплате за товар карточками

Электронные платежи должны работать в обычном режиме.

После вторжения России в Украину ряд автозаправочных станций сообщил, что будет предоставлять украинским военным и медикам бесплатное топливо. Однако нашлись такие владельцы бизнеса, которые отказывают гражданам в оплате за товары банковскими карточками, тем самым подрывая банковскую систему.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Нацбанк прилагает все усилия, чтобы система электронных платежей работала в обычном режиме и без перебоев, поэтому отказ отдельных операторов торговых сетей и АЗС от принятия безналичной оплаты — это преступление.

"Своими необоснованными отказами вы подвергаете всех, и в первую очередь население, дополнительной опасности, поскольку и пользование наличными, и инкассация, неразрывно связанная с оборотом наличных, в условиях военного положения является дополнительным и никоим образом не оправданным риском", — заявил Шевченко.

Он добавил, что банковская система продолжает делать все, чтобы POS-терминалы для осуществления оплат функционировали должным образом и призвал владельцев опомниться.

"Не принимать платежные карты сейчас – это, по меньшей мере, непатриотический шаг, которому нет никакого оправдания. Особенно сегодня, когда Украина демонстрирует миру беспрецедентный пример героизма, мужества и единства перед лицом зла", — резюмировал глава Нацбанка.

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