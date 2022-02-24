Помочь защитникам в пару кликов: НБУ открыл специальный счет

Национальный банк Украины открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии.

После того как 24 февраля Россия начала полномасштабную войну с Украиной, Вооруженные силы Украины как никогда нуждаются в помощи, как моральной, так и материальной. НБУ открыл специальный счет для сбора средств на поддержку ВСУ.

Об открытии спецсчета сообщил Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в своем видеообращении утром 24 февраля.

"Такое решение принято в связи с введением военного положения в Украину, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности" — говорится в сообщении.

Отметим, что счет – мультивалютный и открыт как для перевода средств от международных партнеров, так и от украинских граждан.

Отметим, что все желающие могут вступить в ряды теробороны, для этого нужен только паспорт.

Также в связи с вторжением русской армии на территорию Украины, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым объявляется всеобщая мобилизация населения.