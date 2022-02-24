Укр

Помочь защитникам в пару кликов: НБУ открыл специальный счет

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
24
НБУ призвает поддерживать украинскую армию Новость обновлена 24 февраля 2022, 15:12
НБУ призвает поддерживать украинскую армию

Национальный банк Украины открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии.

После того как 24 февраля Россия начала полномасштабную войну с Украиной, Вооруженные силы Украины как никогда нуждаются в помощи, как моральной, так и материальной. НБУ открыл специальный счет для сбора средств на поддержку ВСУ.

Об открытии спецсчета сообщил Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в своем видеообращении утром 24 февраля.

"Такое решение принято в связи с введением военного положения в Украину, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности" — говорится в сообщении.

Отметим, что счет – мультивалютный и открыт как для перевода средств от международных партнеров, так и от украинских граждан.

Отметим, что все желающие могут вступить в ряды теробороны, для этого нужен только паспорт.

Также в связи с вторжением русской армии на территорию Украины, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым объявляется всеобщая мобилизация населения.

Теги:
#Украина #НБУ #Россия #Война #ВСУ
Беларусь и Россия прекратили поставки топлива в Украину
Украина
Беларусь нанесла удар в спину – как Лукашенко помогает Путину в войне с Украиной
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Беларусь и Россия прекратили поставки топлива в Украину
Беларусь нанесла удар в спину – как Лукашенко помогает Путину в войне с Украиной
Дата публикации
Категория
Спикер ВСУ
Россия усилила наступление со стороны оккупированного Крыма (карта)
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Путин выдвинул условие для прекращения войны в Украине
Дата публикации
Категория
Северо-Крымский канал захватили россияне
Россия захватила Северо-Крымский канал в Херсонской области
Дата публикации
Категория
Россия посреди ночи ударила по всей территории Украины
Война: войска Путина прорвались в Украину, Россия ведет масштабное вторжение с разных направлений (обновляется)