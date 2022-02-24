В Украине объявят общую мобилизацию: подробности

В стране сейчас действует военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым объявляется всеобщая мобилизация населения. Это связано с вторжением русской армии на территорию Украины по приказу Владимира Путина.

Подробности сообщает "Телеграф".

Первоначально текст документа был обнародован на сайте украинского парламента, но уже через несколько минут после огласки в СМИ его удалили. При этом в официальном Telegram-канале ВР сообщения о внесении законопроекта все еще есть.

Дополнительная информация на этот счет пока не сообщается. Мы следим за событиями и опубликуем детали, как они станут известны.

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Напомним, что Россия фактически объявила войну Украине в 5 утра 24 февраля. Тогда президент страны-агрессора заявил, что разрешил российской армии зайти на оккупированный Донбасс. Но этим все не ограничилось, и уже несколько часов подряд прицельные атаки с воздуха ведутся по самым большим городам Украины, а военная техника пересекла украинские границы не только на Востоке.

"Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, где указываются все последние новости: "Путин вводит войска в Украину: в Харькове, Киеве и других городах сообщают о взрывах"