В Україні оголосять загальну мобілізацію: подробиці

В державі наразі діє воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким оголошується загальна мобілізація населення. Це пов'язано із вторгненням російської армії на територію України за наказом Володимира Путіна.

Подробиці повідомляє "Телеграф".

Початково текст документа був оприлюднений на сайті українського парламенту, але вже за кілька хвилин після розголосу в ЗМІ його видалили. При цьому в офіційному Telegram-каналі ВР повідомлення про внесення законопроєкту все ще є.

Додаткової інформації з цього приводу поки не повідомляється. Ми слідкуємо за подіями і опублікуємо деталі, як вони стануть відомі.

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Нагадаємо, що Росія фактично оголосила війну Україні о 5 ранку 24 лютого. Тоді президент країни-агресора заявив, що надав дозвіл російській армії зайти на окупований Донбас. Але цим все не обмежилося, і вже кілька годин поспіль прицільні атаки з повітря ведуться по найбільших містах України, а військова техніка перетнула українські кордони не лише на Сході.

"Телеграф" веде текстову онлайн-трансляцію подій, де зазначаються всі останні новини: "Путін вводить війська до України: у Харкові, Києві та інших містах повідомляють про вибухи"