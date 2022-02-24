Допомогти захисникам у пару кліків: НБУ відкрив спеціальний рахунок

Національний банк України відкрив спецрахунок для збирання коштів на потреби армії.

Після того як 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну з Україною, Збройні сили України як ніколи потребують допомоги, як моральної, так і матеріальної. НБУ відкрив спеціальний рахунок для збирання коштів на підтримку ЗСУ.

Про відкриття спецрахунку повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко у своєму відеозверненні вранці 24 лютого.

"Таке рішення ухвалено у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україну, озброєною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що рахунок – мультивалютний та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів, так і українських громадян.

Зазначимо, що всі охочі можуть вступити до лав тероборони, для цього потрібен лише паспорт.

Також у зв’язку з вторгненням російської армії на територію України президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, яким оголошується загальна мобілізація населення.