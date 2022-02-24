Рус

Допомогти захисникам у пару кліків: НБУ відкрив спеціальний рахунок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
129
НБУ закликає підтримувати українську армію Новина оновлена 24 лютого 2022, 15:12
НБУ закликає підтримувати українську армію

Національний банк України відкрив спецрахунок для збирання коштів на потреби армії.

Після того як 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну з Україною, Збройні сили України як ніколи потребують допомоги, як моральної, так і матеріальної. НБУ відкрив спеціальний рахунок для збирання коштів на підтримку ЗСУ.

Про відкриття спецрахунку повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко у своєму відеозверненні вранці 24 лютого.

"Таке рішення ухвалено у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україну, озброєною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що рахунок – мультивалютний та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів, так і українських громадян.

Зазначимо, що всі охочі можуть вступити до лав тероборони, для цього потрібен лише паспорт.

Також у зв’язку з вторгненням російської армії на територію України президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, яким оголошується загальна мобілізація населення.

Теги:
#Україна #НБУ #Росія #Війна #ЗСУ
Наслідки ворожого обстрілу в Україні 24.02.2022
Україна
Російські війська зазнають тяжких втрат, але на фронті ми тримаємося, — Арестович
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Наслідки ворожого обстрілу в Україні 24.02.2022
Російські війська зазнають тяжких втрат, але на фронті ми тримаємося, — Арестович
Дата публікації
Категорія
Окупанти обстріляли лікарню
У Вугледарі російські війська обстріляли лікарню — вбито 4 людей, 10 поранено
Дата публікації
Категорія
Українські війська тримають ситуацію під контролем
Намагалися прорватися: українські захисники взяли в полон групу окупантів на Луганщині (фото)
Дата публікації
Категорія
Білорусь та Росія припинили постачання палива в Україну
Білорусь завдала удару в спину – як Лукашенко допомагає Путіну у війні з Україною
Дата публікації
Категорія
Росія посеред ночі нанесла удари по всій території України
Війна: війська Путіна прорвались до України, Росія веде масштабне вторгнення з різних напрямків (оновлюється)