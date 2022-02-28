"Мы вас ждем": Аваков с автоматом обратился к россиянам (видео)

Политик заверил, что украинскую землю будут защищать миллионы человек

Экс-глава МВД Арсен Аваков записал видеообращение для россиян, которые выступили за вторжение России в Украину и пишут в соцсетях слова поддержки президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

На своей странице в Телеграмм Аваков назвал тех, кто поддерживает агрессию РФ, "ботами или идиотами". Он показал, что находится в Киеве и настроен решительно, как и тысячи, миллионы граждан нашей страны.

"Мы на своей земле, в Киеве, и мы вас ждем. И это не флешмоб, — говорит Аваков, показывая автомат. — Миллионы украинцев будут защищать свою землю. Мы за ценности готовы на многое. А вы? Точно нет".

Ранее мы сообщали, что российские знаменитости начинают говорить правду в сети о том, что на самом деле в Украине не "освободительная операция", а настоящая война, развязанная Россией и их президентом Владимиром Путиным. Одним из тех, кто заговорил, стал телеведущий и блогер Юрий Дудь, который признался: россияне боятся говорить правду.

Также "Телеграф" сообщал, что российская медсестра открыла правду о потерях оккупанта.