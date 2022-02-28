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"Ми на вас чекаємо": Аваков з автоматом звернувся до росіян (відео)

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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"Ми на вас чекаємо": Аваков з автоматом звернувся до росіян (відео) Новина оновлена 28 лютого 2022, 16:59

Політик запевнив, що українську землю захищатимуть мільйони людей

Екс-глава МВС Арсен Аваков записав відеозвернення для росіян, які виступили за вторгнення Росії в Україну та пишуть у соцмережах слова підтримки президенту країни-агресора Володимиру Путіну.

На своїй сторінці Телеграм Аваков назвав тих, хто підтримує агресію РФ, "ботами або ідіотами". Він показав, що знаходиться у Києві та налаштований рішуче, як і тисячі, мільйони громадян нашої країни.

"Ми на своїй землі, в Києві, і ми на вас чекаємо. І це не флешмоб, — каже Аваков, показуючи автомат. — Мільйони українців захищатимуть свою землю. Ми за цінності готові на багато чого. А ви? Точно ні".

Раніше ми повідомляли, що російські знаменитості починають говорити правду в мережі про те, що насправді в Україні не "визвольна операція", а справжня війна, розв’язана Росією та їхнім президентом Володимиром Путіним. Одним із тих, хто заговорив, став телеведучий та блогер Юрій Дудь, який зізнався: росіяни бояться говорити правду.

Також "Телеграф" повідомляв, що російська медсестра відкрила правду про втрати окупанта.

Теги:
#Київ #Аваков #Тероборона
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