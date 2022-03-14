Укр

Украинцев ждет тепло, а потом резкие морозы: прогноз погоды на неделю

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Прогноз погоды на ближайшие дни Новость обновлена 14 марта 2022, 06:56
Прогноз погоды на ближайшие дни

Ближайшие два дня будут теплыми, а с середины недели в Украине – похолодание на 2-5 градусов.

В Украине в ближайшие сутки, 14 марта, ночью сохранится морозная погода, днем будет умеренно тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, в понедельник ожидается начало весны — температура воздуха в большинстве областей Украины днем повысится до +4…+8°С. градусов. В ближайшую ночь будет морозить, ожидается -3…-8°С.

В Сумской, Харьковской, Полтавской областях днем +1…+4°С. Характер погоды — антициклонический, поэтому 14 марта осадков в Украине не ожидается и даже во многих областях будет днем солнце и ветер.

В Киеве 14 марта будет сухо и солнечно. Днем в столице потеплеет до +5°С. А во вторник даже до +7…+8°С.

Диденко отметила, что со среды, 16 марта, в Украине снова похолодает, однако сильных морозов не будет, максимум умеренные ночью.

Как сообщает Укргидрометцентр, 15 марта в Украине без существенных осадков, лишь в восточных областях небольшой снег. Ночью и утром в восточных и северо-восточных областях на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью -2…-7°°С, днем +5…+10°С, на востоке 0…+5°С, в Карпатах ночью -8…-13°С, днем 0…+5°С.

В Киеве 15 марта облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-12 м/с. Температура ночью -2…-4°С, днем +7…+9°С, 16 марта +2…+4°С.

Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшие несколько дней будет следующей:

В Киеве в ближайшую неделю будет без осадков, ночью сохранится морозная погода.

Прогноз погоды в Киеве на 14-20 марта
Прогноз погоды в Киеве на 14-20 марта

В Харькове в середине недели морозы усилятся, до -8°С, переменная облачность, лишь на выходные установится ясная погода.

Прогноз погоды в Харькове на 14-20 марта
Прогноз погоды в Харькове на 14-20 марта

Во Львове до конца недели продержаться ночные морозы.

В Одессе во вторник, 15 марта, днем температура воздуха прогреется до +9°С, в пятницу, 18 марта, ожидается снег.

В Днепре без существенных осадков, переменная облачность, ночью температура опустится до -6°С, днем -2…+3°С

Как сообщалось, ранее "Телеграф" рассказывал, какой весны стоит ожидать украинцам и много ли сюрпризов приготовил нам март.

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