На українців чекає тепло, а потім різкі морози: прогноз погоди на тиждень

Найближчі два дні будуть теплими, а із середини тижня в Україні – похолодання на 2-5 градусів.

В Україні найближчої доби, 14 березня, вночі утримається морозна погода, вдень буде помірно тепло.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Діденко, у понеділок очікується початок весни – температура повітря в більшості областей України вдень підвищиться до +4…+8°С градусів. Найближчої ночі морозитиме, очікується -3…-8°С.

У Сумській, Харківській, Полтавській областях вдень +1…+4°С. Характер погоди – антициклонічний, тому 14 березня опадів в Україні не очікується і навіть у багатьох областях буде вдень сонце та вітер.

У Києві 14 березня буде сухо та сонячно. Вдень у столиці потеплішає до +5°С. А у вівторок навіть до +7…+8°С.

Діденко зазначила, що з середи, 16 березня, в Україні знову похолодає, проте сильних морозів не буде, щонайбільше помірні вночі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 15 березня в Україні без істотних опадів, лише у східних областях невеликий сніг. Вночі та вранці у східних та північно-східних областях на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі -2…-7°С, вдень +5…+10°С, на сході 0…+5°С, у Карпатах вночі -8…-13°С, вдень 0…+5°С.

У Києві 15 березня буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-12 м/с. Температура вночі -2…-4°С, вдень +7…+9°С, 16 березня +2…+4°С.

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України на найближчі кілька днів буде наступною:

У Києві найближчого тижня буде без опадів, вночі утримається морозна погода.

Прогноз погоди у Києві на 14-20 березня

У Харкові в середині тижня морози посиляться до -8°С, мінлива хмарність, лише на вихідні встановиться ясна погода.

Прогноз погоди у Харкові на 14-20 березня.

У Львові до кінця тижня триматимуться нічні морози.

В Одесі у вівторок, 15 березня, вдень температура повітря прогріється до +9°С, у п’ятницю, 18 березня, очікується сніг.

У Дніпрі без істотних опадів, мінлива хмарність, уночі температура опуститься до -6°С, вдень -2…+3°С.

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