Сколько украинцев все еще считают себя "одним народом" с русскими - результаты опроса

Украинцы не верят в восстановление дружеских отношений с россиянами.

Абсолютное большинство украинцев, а именно 91%, не поддерживают тезис, что "россияне и украинцы – это один народ."

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

"Тех, кто имеет такое мнение, сегодня лишь 8% (в августе 2021-го таких было 41%, в марте 2022 — 21%). Поддержка такой идеи еще фиксируется среди 23% жителей востока и 13% старших опрошенных. Зато в других макрорегионах и возрастных группах поддержка такого тезиса почти отсутствует", — сказано в результате опроса.

При этом, что восстановление дружеских отношений украинцев с россиянами вообще невозможно считают с 42% до 64%.

22% считают, что это может произойти не менее чем через 20-30 лет. Тех, кто видит такое примирение в перспективе до 15 лет – около 10%. Даже в регионах юга и востока более половины опрошенных не верят в восстановление дружбы между народами.

Отметим, что опрос проводили 6 апреля, опрашивали население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Напомним, что согласно данным последнего опроса, все меньше украинцев поддерживают идею вступления Украины в НАТО.