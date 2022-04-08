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Скільки українців все ще вважають себе одним народом з росіянами— результати опитування

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Скільки українців вірять у відновлення дружби із росією Новина оновлена 08 квітня 2022, 13:07
Скільки українців вірять у відновлення дружби із росією

Українці не вірять у відновлення дружніх стосунків із росіянами.

Абсолютна більшість українців, а саме 91%, не підтримують тезу, що "росіяни та українці – це один народ."

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

"Тих, хто має таку думку, сьогодні лише 8% (у серпні 2021-го таких було 41%, у березні 2022 — 21%). Підтримка такої ідеї ще фіксується серед 23% жителів сходу та 13% старших опитаних. Зате в інших макрорегіонах та вікових групах підтримка такої тези майже відсутня", — сказано в результаті опитування.

При цьому, що відновлення дружніх відносин українців із росіянами взагалі неможливо вважають з 42% до 64%.

22% вважають, що це може статися не менш як через 20-30 років. Тих, хто бачить таке примирення у перспективі до 15 роківблизько 10%. Навіть у регіонах півдня та сходу більше половини опитаних не вірять у відновлення дружби між народами.

Зазначимо, що опитування проводили 6 квітня, опитували населення України віком від 18 років та старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Нагадаємо, що за даними останнього опитування, дедалі менше українців підтримують ідею вступу України до НАТО.

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