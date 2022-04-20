Укр

"Звезда сети", звавшая оккупантов, передумала и записала извинения: "Спасибо ВСУ. Путин — х***ло"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
2335
Колаборантка из Лисичанска записала извинения Новость обновлена 20 апреля 2022, 21:38
Колаборантка из Лисичанска записала извинения

Девушка просит простить ее за то, что наговорила лишнего

Новоиспеченная "звезда сети", которая публично говорила, что ждет оккупацию своего родного города, записала видеообращение, в котором просит прощения за свои слова и благодарит украинских военных, которые ее обороняют.

Видеозаписью в среду, 20 апреля, поделилось издание "Информатор".

Свежие факты и аналитика – правдиво о войне с россией

Выяснилось, что девушка по имени Валерия является переселенкой из Лисичанска Луганской области. Из родного города она бежала в Днепр. Находясь там, она в разговоре со своим товарищем заявляла, что ждет, когда россия захватит Лисичанск и сможет вернуться домой.

В видеообращении девушка поблагодарила людей, приютивших ее в Днепре, а потом извинилась за то, что наговорила много лишнего. После этого она поблагодарила ВСУ за защиту.

Однако пользователи сети почти единогласно заявили, что словам девушки не верят и извиняться за сказанное слишком поздно.

Напомним, что Валерия стала "звездой сети" после того, как 19 апреля выложила в Instagram запись своего разговора с другом, уехавшим из страны после начала боевых действий. Она поинтересовалась у знакомого, планирует ли он возвращаться в Украину, на что услышала ответ: "Пока россия не придет, нет".

"Да, я тоже уже надеюсь, что нас захватят, и я соберусь и поеду домой, потому что я очень хочу домой", — ответила на это девушка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре ее довольно быстро нашли местные активисты, после чего передали правоохранительным органам.

Теги:
#Украина #Россия #Днепр #Лисичанск #Война #Колаборанти
Украинский МиГ-29
Украина
В Пентагоне уточнили, откуда у Украины взялись "новые самолеты" для ВСУ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинский МиГ-29
В Пентагоне уточнили, откуда у Украины взялись "новые самолеты" для ВСУ
Дата публикации
Категория
Константин Малофеев
США ввели новые санкции против россии: в списке интересный олигарх
Дата публикации
Категория
Виктория Нуланд
В США сделали неожиданное заявление об эвакуации из Мариуполя, но все упирается в путина
Дата публикации
Категория
Колаборантка из Лисичанска записала извинения
"Звезда сети", звавшая оккупантов, передумала и записала извинения: "Спасибо ВСУ. Путин — х***ло"
Дата публикации
Категория
Украинские военные борются за Донбасс
Война - день 56: россияне штурмуют юг, восток и бомбят Мариуполь, а Запад помогает Украине тяжелым вооружением