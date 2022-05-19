Лидеру ДДТ "прилетело" за слова о Родине и "ж*пе президента"

Несмотря на поддержку и громкие овации зрителей, представителям силовых органов заявление музыканта, очевидно, не очень понравилось

Певец и лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук поплатился за свои скандальные слова "Родина — это не ж * па президента". На артиста составили административный протокол "за дискредитацию армии".

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Об этом на своей странице в Инстаграмме сообщил директор уфимского продюсерского центра "Радус" Радмир Усаев.

По его словам, после состоявшегося в Уфе 18 мая представители правоохранительных органов "проникли" за кулисы сцены и в течение часа общались с Шевчуком по поводу его высказываний о предмете войны и Родины.

Силовики сначала планировали задержать артиста, но впоследствии предшествовали и выписали ему на подпись административный протокол, после чего уехали.

"О чем (протокол — ред. редакцией), вы сами можете догадаться", — говорится в тексте публикации продюсера.

Следует отметить, что никаких официальных сведений о допросе Юрия Шевчука и составленного на него соответствующего документа обнародованы правоохранительными органами не было.

Публикация Радмира Усаева

Напомним, что 18 мая в соцсетях начало распространяться видео с очередного концерта группы "ДДТ", на котором его лидер Юрий Шевчук выступил с речью, заявив, что "Родина, друзья, – это не ж*па президента, которую нужно все время мусолить и целовать.

"Родина – это бабушка нищего на вокзале, которая продает картофель. Вот это Родина", — заявил Шевчук.

Зрители слова артиста поддержали овациями и одобрительными возгласами.

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