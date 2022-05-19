Лідеру ДДТ "прилетіло" за слова про Батьківщину та "ж*пу президента"
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Попри підтримку та гучні овації глядачів, представникам силових органів заява музиканта, вочевидь, не дуже сподобалась
Співак і лідер гурту "ДДТ" Юрій Шевчук поплатився за свої скандальні слова "Батьківщина – це не ж*па президента". На артиста склали адміністративний протокол "за дискредитацію армії".
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Про це на своїй сторінці в Інстаграмі повідомив директор уфимського продюсерського центру "Радус" Радмір Усаєв.
За його словами, після концерту який відбувся в Уфі 18 травня представники правоохоронних органів "проникли" за лаштунки сцени і упродовж години спілкувалися з Шевчуком щодо його висловлювань про предмет війну та Батьківщину.
Силовики спочатку планували затримати артиста, але згодом передували і виписали йому на підпис адміністративний протокол, після чого поїхали геть.
"Про що (протокол — ред. редакцією), ви самі можете здогадатися", — йдеться в тексті публікації продюсера.
Варто зазначити, що жодних офіційних відомостей щодо допиту Юрія Шевчука та складеного на нього документу оприлюднено правоохоронними органами не було.
Нагадаємо, що 18 травня у соцмережах почало ширитися відео з чергового концерту гурту "ДДТ", на якому його лідер Юрій Шевчук виступив із промовою, заявивши, що "Батьківщина, друзі, – це не ж*па президента, яку треба весь час мусолити і цілувати.
"Батьківщина – це бабуся жебрака на вокзалі, яка продає картоплю. Ось це Батьківщина", — заявив Шевчук.
Глядачі відповідне твердження артиста підтримали оваціями та схвальними вигуками.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як російська акторка Лія Ахеджакова розкритикувала "путінський режим" та заявила, що усіх, хто розпочав криваву війну в Україні, чекає "жахливе майбутнє".