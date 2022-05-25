Пока украинцы встречают гробы с передовой, на Волыни семья "мажоров" устроила королевскую свадьбу (видео)

В какую сумму обошелся королевский по размаху праздник трудно даже представить

Пока в Украине в течение трех месяцев войны с кровавой россией оплакивают десятки тысяч погибших военнослужащих, мирных людей и замученных оккупантами детей, на Волыни богачи устроили помпезную свадьбу. Женили сына одного из основателей фирмы по изготовлению колбас "Идна".

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Отрывки видео с праздника, на котором присутствовали и некоторые украинские звезды, обнародовал телеканал ТРК Аверс.

Судя по кадрам, что удалось отснять на свадьбе, как сами виновники торжества, так и их гости, живут в совершенно параллельных реальностях с украинцами, которые уже больше трех месяцев молятся о близких, находящихся в "горячих" точках боевых действий и оплакивают погибших, получая гробы с передовой.

Жених Андрей Голубь строит планы на будущее и рассуждает о том, как будет с любимой кататься на кабриолете по европейским странам, совсем забыв о беспощадных убийствах мирных людей российскими оккупантами.

Его невеста Лина расслабляется благодаря шампанскому и надеется, что во время праздника не будет дождя, в то время как тысячи жителей Украины, прячась месяцами в бомбоубежищах, мечтают об этом дожде, чтобы хотя бы напиться воды.

Очевидно, что состоятельную семью Голубей трагедия всего украинского народа совсем не беспокоит.

Свадьба во время войны

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время свадьбы сына бывшего полузащитника "Манчестер Юнайдед" Дэвида Бекхэма гостей призвали отдать все деньги, которые они хотели подарить молодоженам, на помощь Украине.