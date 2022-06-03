Как устроить ребенка в детсад во время военного положения: инструкция для родителей

Внутри перемещенные дети имеют право на внеочередное зачисление в детские сады

Из-за войны в Украине сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть дома и искать убежища в регионах, где нет активных боевых детей. Среди внутри перемещенных лиц очень много детей дошкольного возраста. Возникает вопрос — каким образом в таком случае оформить ребенка в детский сад.

"Телеграф" разбирался, какие документы понадобятся родителям, чтобы отдать ребенка в детсад во время военного положения.

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Что дает статус ВПЛ при оформлении в садик

Государство гарантирует детям, имеющим статус ВПЛ, а также детям, пострадавшим в результате военных действий, право на первоочередное зачисление в государственные учреждения дошкольного образования.

Для этого нужно сначала получить справку ВПЛ, а при оформлении ребенка в ДДУ (детское дошкольное учреждение) один из родителей или законный представитель ребенка должен предъявить оригинал этой справки, а также указать ее реквизиты в заявлении.

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Как записать ребенка в детский сад

Как для лиц со статусом ВПЛ, так и для других родителей, процедура записи в детский сад крайне проста и предусматривает следующие шаги:

Определиться, в какой детский сад отдавать ребенка. Посетить заведение и узнать у директора о наличии свободных мест, а также о порядке зачисления детей. Записаться в электронную очередь — это можно сделать онлайн через портал Электронной регистрации в заведения дошкольного образования или на официальном сайте города, где вы проживаете. Если онлайн-запись вам не подходит, обратитесь в местный Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Добавим, что даже для ВПЛ регистрация в электронной очереди обязательна. После этого нужно написать в выбранном ДДУ заявление на поступление в сад (возьмите с собой свидетельство о рождении, паспорт и справку о регистрации места жительства). Непосредственно перед поступлением в садик понадобится медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с выводом врача, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования.

Список документов для оформления ребенка в детсад

Что делать, если мест в садике нет

Выясните у сотрудников, по какой причине отсутствует место. Спросите, что можно сделать, чтобы попасть в детский сад. Получите письменный отказ в принятии ребенка в садик от руководителя заведения. Собрав всю информацию, обратитесь в управление образования – там должны вам помочь.

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