Как устроить ребенка в детсад во время военного положения: инструкция для родителей
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Внутри перемещенные дети имеют право на внеочередное зачисление в детские сады
Из-за войны в Украине сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть дома и искать убежища в регионах, где нет активных боевых детей. Среди внутри перемещенных лиц очень много детей дошкольного возраста. Возникает вопрос — каким образом в таком случае оформить ребенка в детский сад.
"Телеграф" разбирался, какие документы понадобятся родителям, чтобы отдать ребенка в детсад во время военного положения.
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Что дает статус ВПЛ при оформлении в садик
Государство гарантирует детям, имеющим статус ВПЛ, а также детям, пострадавшим в результате военных действий, право на первоочередное зачисление в государственные учреждения дошкольного образования.
Для этого нужно сначала получить справку ВПЛ, а при оформлении ребенка в ДДУ (детское дошкольное учреждение) один из родителей или законный представитель ребенка должен предъявить оригинал этой справки, а также указать ее реквизиты в заявлении.
Как записать ребенка в детский сад
Как для лиц со статусом ВПЛ, так и для других родителей, процедура записи в детский сад крайне проста и предусматривает следующие шаги:
- Определиться, в какой детский сад отдавать ребенка.
- Посетить заведение и узнать у директора о наличии свободных мест, а также о порядке зачисления детей.
- Записаться в электронную очередь — это можно сделать онлайн через портал Электронной регистрации в заведения дошкольного образования или на официальном сайте города, где вы проживаете. Если онлайн-запись вам не подходит, обратитесь в местный Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Добавим, что даже для ВПЛ регистрация в электронной очереди обязательна.
- После этого нужно написать в выбранном ДДУ заявление на поступление в сад (возьмите с собой свидетельство о рождении, паспорт и справку о регистрации места жительства). Непосредственно перед поступлением в садик понадобится медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с выводом врача, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования.
Что делать, если мест в садике нет
- Выясните у сотрудников, по какой причине отсутствует место.
- Спросите, что можно сделать, чтобы попасть в детский сад.
- Получите письменный отказ в принятии ребенка в садик от руководителя заведения.
- Собрав всю информацию, обратитесь в управление образования – там должны вам помочь.
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