Як влаштувати дитину до дитсадка під час воєнного стану: інструкція для батьків
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Внутрішньо переміщені діти мають право на позачергове зарахування до дитсадків
Через війну в Україні сотні тисяч громадян були змушені покинути домівки та шукати прихистку в регіонах, де немає активних бойових дітей. З-поміж внутрішньо переміщених осіб дуже багато дітей дошкільного віку. Постає питання — яким чином у такому випадку оформити дитину у дитячий садок.
"Телеграф" розбирався, які документи знадобляться батькам, щоб віддати дитину в дитсадок під час воєнного стану.
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Що дає статус ВПО під час оформлення у садочок
Держава гарантує дітям, які мають статус ВПО, а також дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій, право на першочергове зарахування до державних закладів дошкільної освіти.
Для цього потрібно спершу отримати довідку ВПО, а при оформленні дитини у ДНЗ один з батьків чи законний представник дитини має пред'явити оригінал цієї довідки, а також зазначити її реквізити у заяві.
Як записати дитину до дитячого садочка
Як для осіб зі статусом ВПО, так і для інших батьків, процедура запису до дитячого садка є вкрай простою і передбачає наступні кроки:
- Визначитися, у який дитячий садок віддавати дитину.
- Відвідати заклад і дізнатись у директора про наявність вільних місць, а також про порядок зарахування дітей.
- Записатися в електронну чергу — це можна зробити онлайн через портал Електронної реєстрації в заклади дошкільної освіти, або на офіційному сайті міста, де ви проживаєте. Якщо онлайн-запис вам не підходить — зверніться у місцевий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Додамо, що навіть для ВПО реєстрація в електронній черзі є обов'язковою.
- Після цього треба написати в обраному ДНЗ заяву на вступ до садочка (візьміть з собою свідоцтво про народження, паспорт та довідку про реєстрацію місця проживання). Безпосередньо перед вступом у садочок знадобиться також медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.
Що робити, якщо місць у садку немає
- З’ясуйте у співробітників, з якої причини відсутнє місце.
- Запитайте, що можна зробити, щоб потрапити до дитсадка.
- Отримайте письмову відмову у прийнятті дитини до садочка від керівника закладу.
- Зібравши всю інформацію, зверніться в управління освіти – там зобов’язані вам допомогти.
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