Як влаштувати дитину до дитсадка під час воєнного стану: інструкція для батьків

Внутрішньо переміщені діти мають право на позачергове зарахування до дитсадків

Через війну в Україні сотні тисяч громадян були змушені покинути домівки та шукати прихистку в регіонах, де немає активних бойових дітей. З-поміж внутрішньо переміщених осіб дуже багато дітей дошкільного віку. Постає питання — яким чином у такому випадку оформити дитину у дитячий садок.

"Телеграф" розбирався, які документи знадобляться батькам, щоб віддати дитину в дитсадок під час воєнного стану.

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Що дає статус ВПО під час оформлення у садочок

Держава гарантує дітям, які мають статус ВПО, а також дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій, право на першочергове зарахування до державних закладів дошкільної освіти.

Для цього потрібно спершу отримати довідку ВПО, а при оформленні дитини у ДНЗ один з батьків чи законний представник дитини має пред'явити оригінал цієї довідки, а також зазначити її реквізити у заяві.

Як записати дитину до дитячого садочка

Як для осіб зі статусом ВПО, так і для інших батьків, процедура запису до дитячого садка є вкрай простою і передбачає наступні кроки:

Визначитися, у який дитячий садок віддавати дитину. Відвідати заклад і дізнатись у директора про наявність вільних місць, а також про порядок зарахування дітей. Записатися в електронну чергу — це можна зробити онлайн через портал Електронної реєстрації в заклади дошкільної освіти, або на офіційному сайті міста, де ви проживаєте. Якщо онлайн-запис вам не підходить — зверніться у місцевий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Додамо, що навіть для ВПО реєстрація в електронній черзі є обов'язковою. Після цього треба написати в обраному ДНЗ заяву на вступ до садочка (візьміть з собою свідоцтво про народження, паспорт та довідку про реєстрацію місця проживання). Безпосередньо перед вступом у садочок знадобиться також медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Список документів для оформлення дитини у дитсадок

Що робити, якщо місць у садку немає

З’ясуйте у співробітників, з якої причини відсутнє місце. Запитайте, що можна зробити, щоб потрапити до дитсадка. Отримайте письмову відмову у прийнятті дитини до садочка від керівника закладу. Зібравши всю інформацію, зверніться в управління освіти – там зобов’язані вам допомогти.

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