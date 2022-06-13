Известный бренд косметики "отличился" работой в рф: "С Украиной в сердце и рублем в кармане"

При этом компания говорит о помощи украинцам

Известный французский производитель косметики Yves Rocher после российского вторжения в Украину не прекратил свою работу на территории страны-агрессора. При этом на украинском сайте компании говорится, что они занимаются благотворительностью и передают средства гигиены на нужды украинцев

На это обратила внимание журналиста Bihus.Info Леся Иванова на своей странице в Facebook.

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Журналистка прикрепила два скриншота сайтов Yves Rocher — украинского и русского. На домене UA говорится о поддержке украинцев, сотрудничестве с благотворительными фондами, которые помогают нуждающимся. А вот на домене RU, также успешно функционирующем, предлагают новую программу лояльности для россиян.

"На самом деле стоит забыть про бла-бла и посмотреть цифры, тогда все становится очень просто: в Украине компания имеет 90 магазинов, а в мордоре — 440 и еще 20 салонов. Это дофига бабла — и само бабло сегодня становится решающим для некоторых коммерсов. Хотя с этого бабла в мордоре будет дофига налогов. Из которых будет дофига новых ракет. От которых будет много новых жертв и беженцев. Каким потом можно великодушно что-то жертвовать. С чем-то там в сердце", — отметила Леся Иванова.

Информация на украинском сайте Yves Rocher

Информация на российском сайте Yves Rocher

Стоит отметить, что этот бренд французской косметики достаточно популярен в Украине и многие пользуются его продукцией. Однако удастся ли компании "усидеть на двух стульях", работая в Украине и россии параллельно — вопрос открытый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский жестко раскритиковал продолжающие работать в россии бренды.