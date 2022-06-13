Укр

Известный бренд косметики "отличился" работой в рф: "С Украиной в сердце и рублем в кармане"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Французский бренд не прекратил работу в россии Новость обновлена 13 июня 2022, 16:47
Французский бренд не прекратил работу в россии

При этом компания говорит о помощи украинцам

Известный французский производитель косметики Yves Rocher после российского вторжения в Украину не прекратил свою работу на территории страны-агрессора. При этом на украинском сайте компании говорится, что они занимаются благотворительностью и передают средства гигиены на нужды украинцев

На это обратила внимание журналиста Bihus.Info Леся Иванова на своей странице в Facebook.

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Журналистка прикрепила два скриншота сайтов Yves Rocher — украинского и русского. На домене UA говорится о поддержке украинцев, сотрудничестве с благотворительными фондами, которые помогают нуждающимся. А вот на домене RU, также успешно функционирующем, предлагают новую программу лояльности для россиян.

"На самом деле стоит забыть про бла-бла и посмотреть цифры, тогда все становится очень просто: в Украине компания имеет 90 магазинов, а в мордоре — 440 и еще 20 салонов. Это дофига бабла — и само бабло сегодня становится решающим для некоторых коммерсов. Хотя с этого бабла в мордоре будет дофига налогов. Из которых будет дофига новых ракет. От которых будет много новых жертв и беженцев. Каким потом можно великодушно что-то жертвовать. С чем-то там в сердце", — отметила Леся Иванова.

Информация на украинском сайте Yves Rocher
Информация на украинском сайте Yves Rocher
Информация на российском сайте Yves Rocher
Информация на российском сайте Yves Rocher

Стоит отметить, что этот бренд французской косметики достаточно популярен в Украине и многие пользуются его продукцией. Однако удастся ли компании "усидеть на двух стульях", работая в Украине и россии параллельно — вопрос открытый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский жестко раскритиковал продолжающие работать в россии бренды.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Yves Rocher