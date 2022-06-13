Подарок на 50-летие: украинцы собирают деньги для братьев-близнецов из ВСУ, воюющих с оккупантами
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Для того чтобы "делать смерть" захватчикам, украинским защитникам нужно современное вооружение
Братья-близнецы из Киева, защищающие земли Родины с первых дней российского вторжения, собирают деньги на новую винтовку. Несколькими днями ранее киевлянам, которые находятся в составе Вооруженных сил Украины, исполнилось по 50 лет, поэтому именно денежная помощь с тыла станет для ребят лучшим подарком на праздник.
О сборе средств для приобретения братьям Шевченко новой винтовки, что бы те успешно ликвидировали российских захватчиков, на своей странице в соцсети сообщил Андрей Селиванов. Он отметил, что оружие нужно бойцам, чтобы скорее приблизить победу Украины в борьбе с агрессором.
"Обожаю этих ребят! Защищают страну с первых минут, в самых горячих местах. Давайте сделаем им подарок на дне, знаю, что они собирают на винтовку", — говорится в тексте его публикации.
"Телеграф" решил не оставаться в стороне и призывает всех неравнодушных помочь братьям-героям продлевать россиянами очередь в ад в самых горячих уголках Украины.
Перечислить деньги на приобретение винтовки братьям-близнецам можно по этому номеру: 5168752013740538 (Шевченко Александр).
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Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы ведут сбор средств, чтобы приобрести два автомобиля котикам из Вооруженных сил Украины, которые находятся в одной из самых горячих точек, где ведутся бои с оккупантами — в Северодонецке.
Также напомним, что "Телеграф" совместно с изданием OBOZREVATEL решил объявить сбор денег для приобретения медицинского оборудования для клиник, занимающихся лечением пострадавших от российского вторжения детей.