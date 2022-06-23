Не хотел быть предателем: экс-чиновник Нацполиции совершил самоубийство после плена — СМИ

Мужчина не хотел быть предателем и переходить на сторону оккупантов

Экс-начальник службы общественной безопасности Главного управления Нацполиции Херсонской области, находящейся под оккупацией россиян, покончил с жизнью после освобождения из плена оккупантов. В неволе 51-летний Олег Худяков, похищенный российскими солдатами, пробыл около недели.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, вероятнее всего, оккупанты ищут опытных людей, ведь не могут найти коллаборантов, готовых работать в так называемой "новой полиции" региона. Одной из версий есть то, что Худякова принуждали к сотрудничеству с россиянами, угрожая членам его семьи. Очевидно, что из-за нежелания становиться предателем и опасаясь за своих близких, полицейский не нашел лучшего выхода решить эту проблему как покончить с собой.

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Местные вспоминают умершего мужчину только с хорошей стороны. Он часто участвовал во многих общественно-политических мероприятиях и в отличие от своих коллег не был сторонником политической предвзятости. Худяков обычно пытался поддерживать равнозначные отношения с политическими силами и мирным населением, урегулировал конфликты, которые возникали между ними.

"Во время событий Евромайдана Худяков поддерживал конструктивные отношения с участниками протестных акций, не скрывая своего негативного отношения к намерениям тогдашнего руководства МВД активно применять силу. Во многом благодаря именно Худякову события конца 2013-го — начала 2014-го года в Херсоне прошли без значительных обострений", — пишут о нем СМИ.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Херсонской области неизвестные взорвали автомобиль представителя так называемой "новой власти" Юрия Турулева. Мужчина еще в мае перешел на сторону кафиров, согласившись с ними сотрудничать.