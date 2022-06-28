Переселенцы в июне получат выплаты: что говорят в Минсоце

В июне переселенцам перечислили 6 миллиардов гривен соцвыплат

В информационном пространстве периодически появляется информация о проблемах с социальными выплатами внутренне перемещенным лицам.

В Министерстве социальной политики Украины сообщили, что ведомство направило следующий транш в размере почти 6,2 миллиарда гривен на выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам.

В целом Кабмин выплатил около 17,2 миллиарда гривен почти 2,3 миллионам человек, которые были вынуждены переместиться из зон активных боевых действий внутри страны.

В соответствии с решением Правительства, помощь на проживание внутренне перемещенным лицам предоставляется в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;

для других лиц – 2 000 гривен.

На помощь могут рассчитывать внутренне перемещенные лица с временно оккупированной территории Крыма, а также территориальных общин, расположенных в районе проведения военных действий или находящимся во временной оккупации.

Также помощь выплачивается внутренне перемещенным лицам, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения, о чем до 20 мая 2022 года они:

подали заявку на возмещение потерь, в частности, через Единый государственный вебпортал электронных услуг;

подали документальное подтверждение от органов местного самоуправления факту повреждение/уничтожение недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией.

Вместе с тем, как признаются в Минсоце, временами средств на выплаты не хватает и это приводит к задержкам в платежах.